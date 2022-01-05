Для здорового кишечника і міцного імунітету: топ продуктів, багатих пробіотиками
Посилити захисні властивості організму, прискорити метаболізм, а заодно і схуднути допомагають пробіотики - корисні мікроорганізми.
Основне завдання таких мікроорганізмів - поліпшити травлення і мікрофлору кишечника. Це справжні помічники для травлення, які потрібні нам всім і найкраще кожен день.
Дієтолог-нутриціолог Анна Гоголєва розповіла в Instagram, в яких продуктах найбільше натуральних корисних пробіотиків.
Сьогодні багато компаній пропонують свої пробіотики, але природні набагато краще! Всі пробіотики ми можемо отримати з продуктів харчування, просто грамотно збалансувавши свій раціон.
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Прийом продуктів-пробіотиків:
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- Поліпшить мікрофлору кишечника,
- Позбавить від здуття і проблем з шлунково-кишкового тракту,
- Поліпшить імунний захист організму,
- Поліпшить стан шкіри.
- Допоможе підвищити засвоюваність вітамінів і мінералів з продуктів харчування.
Вводити продукти-пробіотики краще по 1-2 в тиждень.
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Кращі продукти, багаті пробіотиками:
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- Натуральний йогурт. Рекомендую йогурти з рослинного молока
Ілюстративне фото (pexels.com)
- Бобові, особливо нут і сочевиця. Їх можна пророщувати для отримання більшої кількості корисних бактерій
- Квашена капуста і Кім-чи
- Місо-суп
- Овочеві салати і цільнозернові продукти. Регулярно доповнюйте свій салат насінням
Ілюстративне фото (pexels.com)
- Тофу, темпе
- Іван-чай ферментований
- Домашній квас
Нагадаємо, що раніше нутриціолог Оксана Замановська розкрила схему простого і дієвого детокса для організму.