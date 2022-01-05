ru ua
Ср, 05 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Для здорового кишечника і міцного імунітету: топ продуктів, багатих пробіотиками

Новость на русском →
Середа 05 січня 2022 08:27
Для здорового кишечника і міцного імунітету: топ продуктів, багатих пробіотиками Ілюстративне фото (pexels.com)
Автор: Марина Настевич

Посилити захисні властивості організму, прискорити метаболізм, а заодно і схуднути допомагають пробіотики - корисні мікроорганізми.

Основне завдання таких мікроорганізмів - поліпшити травлення і мікрофлору кишечника. Це справжні помічники для травлення, які потрібні нам всім і найкраще кожен день.

Дієтолог-нутриціолог Анна Гоголєва розповіла в Instagram, в яких продуктах найбільше натуральних корисних пробіотиків.

Сьогодні багато компаній пропонують свої пробіотики, але природні набагато краще! Всі пробіотики ми можемо отримати з продуктів харчування, просто грамотно збалансувавши свій раціон.

Прийом продуктів-пробіотиків:

  • Поліпшить мікрофлору кишечника,
  • Позбавить від здуття і проблем з шлунково-кишкового тракту,
  • Поліпшить імунний захист організму,
  • Поліпшить стан шкіри.
  • Допоможе підвищити засвоюваність вітамінів і мінералів з продуктів харчування.

Вводити продукти-пробіотики краще по 1-2 в тиждень.

Кращі продукти, багаті пробіотиками:

  • Натуральний йогурт. Рекомендую йогурти з рослинного молока

Для здорового кишечника і міцного імунітету: топ продуктів, багатих пробіотиками

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Бобові, особливо нут і сочевиця. Їх можна пророщувати для отримання більшої кількості корисних бактерій
  • Квашена капуста і Кім-чи
  • Місо-суп
  • Овочеві салати і цільнозернові продукти. Регулярно доповнюйте свій салат насінням

Для здорового кишечника і міцного імунітету: топ продуктів, багатих пробіотиками

Ілюстративне фото (pexels.com)

  • Тофу, темпе
  • Іван-чай ферментований
  • Домашній квас

Нагадаємо, що раніше нутриціолог Оксана Замановська розкрила схему простого і дієвого детокса для організму.

Читайте LITE в Google News
Здорове харчування Поради дієтолога
Україна має талант: яскраві моменти
Україна має талант: яскраві моменти
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гороскоп 2022 для всіх знаків Зодіаку
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Шкільні канікули 2022: з'явився графік весняного та літнього відпочинку учнів
Шкільні канікули 2022: з'явився графік весняного та літнього відпочинку учнів