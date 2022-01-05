Для здорового кишечника і міцного імунітету: топ продуктів, багатих пробіотиками

Основне завдання таких мікроорганізмів - поліпшити травлення і мікрофлору кишечника. Це справжні помічники для травлення, які потрібні нам всім і найкраще кожен день.

Дієтолог-нутриціолог Анна Гоголєва розповіла в Instagram , в яких продуктах найбільше натуральних корисних пробіотиків.

Сьогодні багато компаній пропонують свої пробіотики, але природні набагато краще! Всі пробіотики ми можемо отримати з продуктів харчування, просто грамотно збалансувавши свій раціон.

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Прийом продуктів-пробіотиків:

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Поліпшить мікрофлору кишечника,

Позбавить від здуття і проблем з шлунково-кишкового тракту,

Поліпшить імунний захист організму,

Поліпшить стан шкіри.

Допоможе підвищити засвоюваність вітамінів і мінералів з продуктів харчування.

Вводити продукти-пробіотики краще по 1-2 в тиждень.

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Кращі продукти, багаті пробіотиками:

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Натуральний йогурт. Рекомендую йогурти з рослинного молока

Ілюстративне фото (pexels.com)

Бобові, особливо нут і сочевиця. Їх можна пророщувати для отримання більшої кількості корисних бактерій

Квашена капуста і Кім-чи

Місо-суп

Овочеві салати і цільнозернові продукти. Регулярно доповнюйте свій салат насінням

Ілюстративне фото (pexels.com)