Жінки втрачають більше, ніж чоловіки: лікар назвала, якого елементу не вистачає при вічній втомі

Всім, хто скаржиться на часту, а то і зовсім хронічну втому, варто перевірити рівень заліза в організмі.

Чому саме залізо? Головна його функція - доставка кисню, завдяки якому у нас є можливість витягувати з білків, жирів і вуглеводів енергію, розповіла у своєму Instagram лікар-ендокринолог Катерина Григор'єва.

Як повернути собі енергію (фото: pexels.com)

Залізо входить до складу білка гемоглобіну, що транспортує кисень. Через нестачу заліза, порушується його надходження до тканин і органів.

Всмоктування заліза відбувається ентероцитами - клітинами дванадцятипалої кишки і тонкої кишки. Потім залізо проникає в плазму крові і зв'язується там з транспортним білком трансферрином, який утворюється в печінці. При зниженні концентрації заліза синтез трансферину зростає, щоб він зміг зв'язатися навіть з невеликою його кількістю.

Залізо використовується для синтезу гемоглобіну, міоглобіну і ферментів. Те, що залишилося, запасається у вигляді феритину, який зберігається в печінці, селезінці і кістковому мозку. У разі необхідності залізо може швидко з нього вивільнятися.

Виводиться залізо разом з відмерлим епітелієм, сечею, слиною і жовчю. Важлива особливість обміну заліза в тому, що кількість виведеного з організму заліза обмежена. Жінки втрачають в середньому в два рази більше заліза, ніж чоловіки.

Джерело здоров'я на довгі роки (фото: pexels.com)

Відомо, що з тваринних продуктів надходить гемове залізо і воно засвоюється краще. Всмоктуваність негемового заліза (з рослинних продуктів) сильно залежить від іншої їжі, яку ви їсте, прийому лікарських препаратів, кислотності шлунка.

Що заважає всмоктуванню заліза

Є речовини, які допомагають всмоктуванню заліза (кофактори): вітамін С, органічні кислоти.

І є такі, які заважають: молочні продукти, бобові, чай, кава.

Обмін заліза порушується якщо: