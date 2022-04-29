Астрологи назвали найвдаліші і найгірші дні травня для всіх знаків Зодіаку
Багато людей намагаються дотримуватися "правил" місячного календаря для всіх знаків Зодіаку, щоб знати найвдаліші і несприятливі дні.
Кому в які дні травня 2022 пощастить, а в які дати слід бути гранично обережними, розповіли астрологи ресурсу Astromix.
Сприятливі дні в травні
Овен - 8, 9, 17, 18
Телець - 10, 11, 19, 20
Близнюки - 12, 13, 21, 22
Рак - 14, 15, 16, 23, 24
Лев - 17, 18, 25, 26
Діва - 1, 19, 20, 27, 28, 29
Терези - 2, 3, 4, 21, 22, 30, 31
Скорпіон - 5, 6, 7, 23, 24
Стрілець - 8, 9, 25, 26
Козеріг - 1, 10, 11, 27, 28, 29
Водолій - 2, 3, 4, 12, 13, 30, 31
Риби - 5, 6, 7, 14, 15, 16
Невдалі дні в травні
Овен - 12, 13
Телець - 14, 15, 16
Близнюки - 17, 18
Рак - 19, 20
Лев - 21, 22
Діва - 23, 24
Терези - 25, 26
Скорпіон - 1, 27, 28, 29
Стрілець - 2, 3, 4, 30, 31
Козеріг - 5, 6, 7
Водолій - 8, 9
Риби - 10, 11
Нагадаємо, що в основі місячного календаря лежить період зміни фаз місяця, тобто синодичний місяць.
Місячний календар на травень 2022 (t.me/astromixnet)
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