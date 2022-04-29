ru ua
Пт, 29 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Астрологи назвали найвдаліші і найгірші дні травня для всіх знаків Зодіаку

Новость на русском →
П'ятниця 29 квітня 2022 21:00
Астрологи назвали найвдаліші і найгірші дні травня для всіх знаків Зодіаку Астрологи назвали вдалі і невдалі дні в травні 2022 (колаж: Lite)
Автор: Lite

Багато людей намагаються дотримуватися "правил" місячного календаря для всіх знаків Зодіаку, щоб знати найвдаліші і несприятливі дні.

Кому в які дні травня 2022 пощастить, а в які дати слід бути гранично обережними, розповіли астрологи ресурсу Astromix.

Сприятливі дні в травні

Овен - 8, 9, 17, 18

Телець - 10, 11, 19, 20

Близнюки - 12, 13, 21, 22

Рак - 14, 15, 16, 23, 24

Лев - 17, 18, 25, 26

Діва - 1, 19, 20, 27, 28, 29

Терези - 2, 3, 4, 21, 22, 30, 31

Скорпіон - 5, 6, 7, 23, 24

Стрілець - 8, 9, 25, 26

Козеріг - 1, 10, 11, 27, 28, 29

Водолій - 2, 3, 4, 12, 13, 30, 31

Риби - 5, 6, 7, 14, 15, 16

Невдалі дні в травні

Овен - 12, 13

Телець - 14, 15, 16

Близнюки - 17, 18

Рак - 19, 20

Лев - 21, 22

Діва - 23, 24

Терези - 25, 26

Скорпіон - 1, 27, 28, 29

Стрілець - 2, 3, 4, 30, 31

Козеріг - 5, 6, 7

Водолій - 8, 9

Риби - 10, 11

Нагадаємо, що в основі місячного календаря лежить період зміни фаз місяця, тобто синодичний місяць.

Астрологи назвали найвдаліші і найгірші дні травня для всіх знаків Зодіаку

Місячний календар на травень 2022 (t.me/astromixnet)

Читайте також, кого потрібно привітати в травні 2022 і як назвати малюка.

Раніше ми публікували календар головних церковних свят останнього місяця весни.

Читайте LITE в Google News
Гороскоп
STYLER
Хочете купити нерухомість у Туреччині? Тримайте ціни на квартири для українців
Хочете купити нерухомість у Туреччині? Тримайте ціни на квартири для українців