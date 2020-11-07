Тримайте під контролем емоції: гороскоп для жінок з 9 по 15 листопада

Астрологи дали рекомендації для всіх жінок на найближчий тиждень, з 9 по 15 листопада

Гороскоп на листопад говорить про те, що наступає період складних ситуацій, виборів і можливостей. Деякі представники зодіакального сузір'я можуть кардинально змінити своє життя, змінити роботу чи знайти кохання всього свого життя.

Астрологи розповіли, що чекає жінок по знаку Зодіаку в найближчий тиждень, з 9 по 15 листопада. Про це пише видання SlovoFraza.

Жінка-Овен

На цьому тижні Овнам варто зосередитися на діловій сфері й саме там зірки обіцяють велику удачу. З 9 по 13 листопада буде важливо вчасно виконувати все задумане і не забувати заповнити свою енергію. Емоції будуть настільки сильні найближчими днями, що допоможе усамітнення і спеціальні практики.

Жінка-Телець

Рішучість стане важливою найближчими днями й це стосується не тільки роботи, але й особистого життя. Уміння зосередитися та активність у справах допоможуть досягти успіху. А ось в особистих відносинах знадобиться сміливість для серйозної розмови, яка допоможе глибше зрозуміти партнера або не упустити шанс знайомства з тим, хто викликає симпатію.

Жінка-Близнюки

Постарайтеся більше часу проводити зі своєю родиною. Саме підтримка близьких допоможе на цьому тижні досягти нових вершин. Якщо вас відвідає ідея зміни іміджу, то настає найсприятливіший час, щоб це втілити в життя. У спілкуванні шукайте компроміси та уникайте конфліктів.

Жінка-Рак

Зверніть увагу на свій настрій і постарайтеся позбавитися від негативу. Погані думки, смуток і туга почнуть гальмувати ваш розвиток і успіх. Якщо здолати осінню меланхолію буде складно, то використовуйте медитації та налаштованість на успіх і оптимізм. Позитивний стан допоможе привернути успіх, зачарувати оточення і розташувати потрібних людей до себе.

Жінка-Лев

Левів чекає насичений і цікавий тиждень як у справах, так і в особистому житті. Уважно стежте за собою і своїми емоціями, не допускайте агресії. Досягти успіху допоможе напір і активність. Потурання негативним емоціям можуть призвести до втрати репутації, а погані риси характеру можуть відштовхнути близьких людей.

Жінка-Діва

З понеділка можна сміливо починати боротьбу за свій добробут, оскільки енергетика планет і зірок буде у всьому допомагати. У вас вийде блискуче впоратися зі своєю роботою і залучити фінансові надходження. На вихідних займіться зміцненням сімейних відносин, а одиноким Дівам не варто відмовлятися від знайомств.

Жінка-Терези

На цьому тижні для залучення змін вам знадобиться активність і позитивний настрій. Можете сміливо братися за важливі завдання, змінювати імідж, починати щось нове. Зберегти енергію допоможуть вам приємні справи та націленість на результат. На вихідні заплануйте спокійний відпочинок.

Жінка-Скорпіон

Зірки до вас прихильні та будуть допомагати в спілкуванні й нових знайомствах. Не варто засмучуватися одиноким Скорпіонам, якщо пошук любові не привів до потрібного результату. Ви зможете знайти нового, але вірного і відданого друга. У відношення фінансів і кар'єри тиждень буде вдалим.

Жінка-Стрілець

З 9 по 15 листопада Стрільцям варто відмовитися від поспіху і спонтанних рішень. Ваша активність буде настільки висока, що це буде дратувати оточення. Привести себе до тями буде дуже важливо, через те, що це обов'язкова умова для успішної роботи, спілкування з колегами, друзями та сім'єю. Тиждень принесе вам позитивні зміни, але варто вдумливо ставитися до кожного кроку, продумувати та аналізувати.

Жінка-Козеріг

Тиждень стане казковим, але для цього доведеться виконати кілька умов. Потрібно знайти упевненість в собі, впоратися зі страхами. Це допоможе обійти стороною всі проблеми, неприємних людей і перепони на шляху до особистого щастя. У суспільстві вам допоможе утвердитися самооцінка і настрій.

Жінка-Водолій

Приділіть час не тільки роботі, але і своїй сім'ї. Розуміння між близькими людьми і їх підтримка стануть дуже важливими на цьому тижні. Не ігноруйте прохання з боку ваших рідних, виключіть образи та претензії – це може призвести до серйозних конфліктів і сварок у відносинах.

Жінка-Риби

Займіться собою і перестаньте нервувати через дрібниці. Стрес може призвести до нездужань, а також стати причиною конфлікту з колегами або близькими людьми. Підтримка рідних допоможе впоратися з труднощами та не дасть вам звертати уваги на зовнішні подразники.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що астрологи назвали знаки Зодіаку, яким листопад принесе неймовірну любов.