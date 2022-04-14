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6 фільмів про воєнні події минулого. Вони покажуть, як тоді люди переживали страшні події

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Четвер 14 квітня 2022 19:20
6 фільмів про воєнні події минулого. Вони покажуть, як тоді люди переживали страшні події Тримайте кілька хороших фільмів про війну (колаж: Lite)
Автор: Дмитрий Войналович

У часи війни ми прагнемо повертатися до звичного життя, де це можливо. Робити рутинні справи, працювати. А також відпочивати морально, відволікаючись на книжки, подкасти, музику чи фільми. Багато хто обирає для себе історичні теми, особливо ті, що стосуються війни. Аби зрозуміти, як тоді люди переживали такі страшні події.

Тому редакція РБК-Україна спільно з медіасервісом MEGOGO підготувала добірку зарубіжних фільмів про війну. Серед них історії, засновані на реальних подіях, драми про шпигунів та олімпійських бігунів – кожен знайде собі стрічку до перегляду.

Темні часи

Байопік про одну з визначних постатей Другої світової війни – премʼєр-міністра Великої Британії Вінстона Черчілля.

На момент початку війни Англія була впевнена, що з Гітлером можна домовитися. Проте з приходом нового премʼєра – Черчілля – ситуація змінилася. За перші тижні перебування при владі він відкинув цю ідею та обрав зовсім інший курс дій для Великобританії. Завдяки чому й увійшов у світову історію.

6 фільмів про воєнні події минулого. Вони покажуть, як тоді люди переживали страшні події

Шпигуни-союзники

Трилер від Роберта Земекіса з Бредом Піттом та Маріон Котіяр в головних ролях.

Стрічка переносить нас у 1942 рік, коли агент-розвідник Макс вирушає виконувати серйозну місію до Північної Африки. Згодом він знайомиться з учасницею місцевого опору – Маріанною. Між ними виникають справжні почуття, які піддаються численним випробуванням війни.

Фільм був номінований на кінопремію "Оскар".

6 фільмів про воєнні події минулого. Вони покажуть, як тоді люди переживали страшні події

З міркувань совісті

Одна з нестандартних історій про війну. Вона зачіпає життя Дезмонда Доса, який відмовився брати в руки зброю під час Другої світової війни. Замість цього він долучився до медичної служби і врятував з поля бою понад 100 людей. Згодом за ці подвиги його було удостоєно Медалі Пошани. Він був єдиним, хто отримав відзнаку, не воювавши безпосередньо.

Фільм знято американським актором Мелом Гібсоном.

6 фільмів про воєнні події минулого. Вони покажуть, як тоді люди переживали страшні події

1917

Як виглядав один день в епіцентрі бойових подій Першої світової? Стрічка знайомить глядачів з двома молодими англійськими солдатами, яким необхідно донести важливу звістку іншому підрозділу. Проте є одна проблема: їхній шлях вкрай близький до розміщення німецької армії.

Стрічка зібрала майже в чотири рази більше грошей за початковий бюджет та отримала три статуетки "Оскар".

6 фільмів про воєнні події минулого. Вони покажуть, як тоді люди переживали страшні події

Нескорений

Реальна історія італійського легкоатлета Луї Замперіні, який в 1936 році брав участь в Олімпійських іграх. Через кілька років його життя кардинально зміниться із початком війни. Він пішов на фронт, забувши про спорт назавжди. Зазнавши аварії, літак із Замперіні падає в Тихий океан, де на героя очікує чергове випробування. Не на життя, а на смерть.

Драму засновано на однойменній біографічній книзі, а режисером та продюсером виступила Анджеліна Джолі.

6 фільмів про воєнні події минулого. Вони покажуть, як тоді люди переживали страшні події

Лють

На дворі квітень 1945-го і війна близька до завершення. Проте жертви не закінчуються. Екіпаж танку з написом "Лють" на чолі з командиром Вордедді намагається зробити все, щоб вижити. Але цей план видається малоймовірним, коли до команди доєднується новачок і їх відправляють на доволі складну місію.

Для більшої реалістичності у фільмуванні використовували справжні танки часів Другої світової, які взяли з Музею танків у Бовінгтоні.

6 фільмів про воєнні події минулого. Вони покажуть, як тоді люди переживали страшні події

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