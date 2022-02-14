Ельфи, динозаври і Доктор Стрендж: кращі трейлери та тізери нових блокбастерів
Супербоул також просувають і кінокомпанії, як місце для прем'єр своїх трейлерів. І на цей раз Disney і Marvel теж показали свої проекти.
Про це розповіло видання "TV Line"
"Доктора Стрендж: в мультивселенной безумства"
Перед матчем Marvel представила ролик сиквела"Доктора Стренджа". У трейлері можна побачити темну версію головного героя. Прем'єра намічена на 5 травня 2022 року.
"Володар кілець: Кільця влади"
Перший тизер-трейлер серіалу від Amazon, заснованого на книгах Толкіна про Середзем'я. Події "кілець влади" розгорнуться в другій епохи Середзем'я, коли Саурон прагнув розбестити ельфів, видаючи себе за Аннатара. Прем'єра має відбутися 2 вересня 2022 року.
"Місячний лицар"
Тизер міні-серіалу з Оскаром Айзеком і Ітаном Хоуком в головних ролях. Айзек зіграє Марка Спектора, колишнього морпіха США з дисоціативним розладом особистості, який стає провідником єгипетського бога Місяця Хонсу і вирішує боротися зі злочинністю досить жорстокими методами.
"Ні"
Новий хоррор Джордана Пила ("геть","ми"). За сюжетом жителі американського ранчо Хейвуд зіткнуться з гігантською хмарою, яка руйнує будівлю і вбиває людей. Фільм вийде в американський прокат 22 червня.
"Скорий"
Фільм Майкла Бея з Джейком Джилленхолом. Картина розповість про двох братів, які під час пограбування викрадають машину "швидкої допомоги", в якій знаходяться лікар і вмираючий пацієнт.
"Загублене місто"
Пригодницька романтична комедія з Сандрою Баллок і Ченнінгом Таттумом вийде в прокат 7 квітня.
"Світ Юрського періоду: панування"
Фінальна частина трилогії, в якій повернуться персонажі з "Парку Юрського періоду". Сюжет фільму розгортається через чотири роки після подій другої частини. За сюжетом, після знищення острова Нублар динозаври вирвалися на свободу і стали повноправними мешканцями планети. Вийде в український прокат 9 червня.
Крім цього Netflix випустив свій власний ролик з фрагментами майбутніх фільмів, серед яких: "Сіра людина", сиквел "Еноли Холмс", "Проект Адам" та інші.
Раніше ми писали про те, що шанувальники в захваті від виступу реп-зірок на Супербоулі-2022