Ельфи, динозаври і Доктор Стрендж: кращі трейлери та тізери нових блокбастерів

Супербоул також просувають і кінокомпанії, як місце для прем'єр своїх трейлерів. І на цей раз Disney і Marvel теж показали свої проекти.

"Доктора Стрендж: в мультивселенной безумства"

Перед матчем Marvel представила ролик сиквела"Доктора Стренджа". У трейлері можна побачити темну версію головного героя. Прем'єра намічена на 5 травня 2022 року.

"Володар кілець: Кільця влади"

Перший тизер-трейлер серіалу від Amazon, заснованого на книгах Толкіна про Середзем'я. Події "кілець влади" розгорнуться в другій епохи Середзем'я, коли Саурон прагнув розбестити ельфів, видаючи себе за Аннатара. Прем'єра має відбутися 2 вересня 2022 року.

"Місячний лицар"

Тизер міні-серіалу з Оскаром Айзеком і Ітаном Хоуком в головних ролях. Айзек зіграє Марка Спектора, колишнього морпіха США з дисоціативним розладом особистості, який стає провідником єгипетського бога Місяця Хонсу і вирішує боротися зі злочинністю досить жорстокими методами.

"Ні"

Новий хоррор Джордана Пила ("геть","ми"). За сюжетом жителі американського ранчо Хейвуд зіткнуться з гігантською хмарою, яка руйнує будівлю і вбиває людей. Фільм вийде в американський прокат 22 червня.

"Скорий"

Фільм Майкла Бея з Джейком Джилленхолом. Картина розповість про двох братів, які під час пограбування викрадають машину "швидкої допомоги", в якій знаходяться лікар і вмираючий пацієнт.

"Загублене місто"

Пригодницька романтична комедія з Сандрою Баллок і Ченнінгом Таттумом вийде в прокат 7 квітня.

"Світ Юрського періоду: панування"

Фінальна частина трилогії, в якій повернуться персонажі з "Парку Юрського періоду". Сюжет фільму розгортається через чотири роки після подій другої частини. За сюжетом, після знищення острова Нублар динозаври вирвалися на свободу і стали повноправними мешканцями планети. Вийде в український прокат 9 червня.

Крім цього Netflix випустив свій власний ролик з фрагментами майбутніх фільмів, серед яких: "Сіра людина", сиквел "Еноли Холмс", "Проект Адам" та інші.