Ці факти про комедію "Де гроші" точно зберуть вас біля телеекранів: знайдете скарб швидше за DZIDZIO?

Українська авантюрна комедія "Де гроші" від режисера DZIDZIO (Михайла Хоми) з ним же в головній ролі вже вийшла на екрани кінотеатрів, а тепер зіркову картину зможуть подивитися і телеглядачі.

Прем'єра фільму відбудеться 26 грудня на телеканалі "Україна". А напередодні показу ми зібрали для вас топ-10 цікавих фактів про стрічку, які напевно змусять включити телевізори і спробувати розгадати загадку швидше, ніж це зможе зробити сам головний герой - де ж заховано багатство.

Про що авантюрна комедія-квест "Де гроші"

За сюжетом фільму виробництва компанії DZIDZIOFILM, піаніст-авантюрист Міша, якого зіграв DZIDZIO, намагається роздобути гроші, щоб визволити свого друга з-під арешту. Для цього герой влаштовується на роботу до літньої власниці таємничого будинку-квесту, і починає пошуки.

Але не одного його цікавить питання "Де гроші?. Так, в будівлі, повній загадок і своїх несподіваних секретів, багатство шукають буквально все.

Бюджет стрічки, до слова, склав 27 мільйонів гривень, з яких більшу частину коштів - 21 мільйон 600 тисяч - виділило Держкіно, а решту вже інвестори.

Цікаві факти про комедію "Де гроші"

Фільм створений у новому для українського кінематографа жанрі-комедія-квест. Унікальність жанру полягає в тому, що всі глядачі будуть ангажовані шукати гроші разом з героями фільму. Втім, автори заздалегідь натякають, що багатство виявиться зовсім не там, де всі подумають.

На створення пригодницького фільму DZIDZIO разом з продюсером Анатолієм Безухом надихнуло відвідування декількох десятків самих різних квест-кімнат.

Як знімали комедію "Де гроші" (фото: кадр з фільму / instagram.com/dzidzio)

У стрічці "Де гроші" абсолютно всіх героїв втілили популярні українські знаменитості. Ада Роговцева, Сергій Либа, Анна Буткевич, Ахтем Сеітаблаєв, Віктор Андрієнко, Володимир Остапчук, Олексій Тритенко, Юрій Горбунов, Євген Сморигін, Наталя Холоденко, Діма Варварук та інші. Як зазначила продюсер картини Діана Юраш, зібрати такий зірковий акторський склад вдалося саме хорошим стосункам DZIDZIO з багатьма представниками шоу-бізнесу.

Зйомки фільму мало не обернулися трагедією - трос рухомої стелі обірвався у той час, коли на майданчику перебувала Ада Роговцева. Конструкцію вагою кілька десятків кілограмів ледь втримали два троси-страховки. Михайло Хома кинувся рятувати актрису, обдерши коліна і лікті, а на зап'ясті отримав синець у формі серця.

Ада Роговцева і Михайло Хома (фото :instagram.com/dzidzio)

Найбільшим викликом для самої Ади Роговцевої стали сцени в ліжку. Популярна актриса жартує, що в 84 роки брати участь в інтимних сценах варто тільки в комедійному жанрі.

"Постільна сцена" з комедії "Де гроші" (фото: кадр з фільму)

Одним з перших роль в стрічці отримав учасник гіпершоу "Маска" Євген Сморигін. У першому сезоні проекту зірковий детектив DZIDZIO пообіцяв зняти у своєму новому фільмі персонажа Жабеня, під маскою якого і переховувався відомий актор.

Заради ролі в кіно Володимир Остапчук опанував нову цікаву навичку - швидко рахувати гроші, адже в комедії він постав в образі багатого власника дорогого ресторану. Перед зйомками телеведучий, замість того щоб повторювати свій текст, повинен був вчитися, як правильно і ефектно перераховувати купюри.

Сергій Либа, відомий шанувальникам творчості DZIDZIO, як Бодя Павук, довго відмовлявся від зйомок сцени, де герої, за сюжетом, мають стрибнути у каналізаційні відходи. Аби переконати акторів відзняти такий кадр, режисеру і виконавцю головної ролі Михайлу Хомі довелося стрибнути першому.

Виконавиця ролі спокусливої покоївки Анна Буткевич готувалася до зйомок разом з хореографом. А однією з найважчих стала сцена в крижаній кімнаті. Щоб імітувати сніг, творці фільму використовували дрібний пластик, який під час численних дублів постійно потрапляв акторам в рот.

Фільм "Де гроші" чекає міжнародний прокат, для чого творці стрічки вже придумали й апробували з іноземцями англомовну назву фільму - "Money Quest".

Фільм "Де гроші" покажуть на телеекранах (фото: кадри з фільму / instagram.com/dzidzio)