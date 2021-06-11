KAZKA заспівали для всесвітньо відомого серіалу: таких пісень ми від них ще не чули
11 червня відбулась прем'єра нової пісні від гурту KAZKA, яка називається "Красива серцем". Саме ця композиція стала саундтреком до серіалу "Моя улюблена Страшко", який вийде на 1+1.
"Красива серцем" - пісня-експеримент для гурту, адже тут манера співу фронтвумен Олександри Заріцької відрізняється від звичного звучання, як і сама музика.
Слухач стикається із зовсім новим форматом, але все це об’єднує звична гармонія та звуки сопілки Дмитра Мазуряка. У слухача виникає відчуття єднання з музикою, з собою та навколишнім світом, що також є одним із меседжів серіалу.
Фото: KAZKA презентували нову пісню для серіалу "Моя улюблена Страшко" (ANDREI MAXIMOV)
"Ідея і пісня мені сподобались одразу! Адже я, як і кожна дівчина, відчуваємо схожість історії головної героїні серіалу із власним життям. Неважливо якої зовнішності людина та чим займається - ми часто стикаємось із булінгом, об’єктивізацією та несприйняттям себе. Я хочу, щоб ця пісня надихала, заряджала емоціями та силами, а основне - давала віру у себе. Адже головне - бути красивим серцем та мати чисті думки, а все інше умовності", - зазначила Заріцька.
Що відомо про серіал "Моя улюблена Страшко"
"Моя улюблена Страшко" - адаптація всесвітньо відомого колумбійського серіального формату "Betty la fea" або "Ugly Betty", який свого часу став найуспішнішою теленовелою в історії, що підкорила більш ніж 180 країн світу.
Українська адаптація серіалу буде відрізнятися від оригінального формату. Вона покаже реалії сучасного життя українців у великому місті, їхні проблеми та виклики.
Головна героїня серіалу власним прикладом покаже, що краса - це не лише зовнішні дані, але й якості, які варто розпізнати з перших хвилин - доброта, чесність, вміння співчувати, відданість. Світ змінюється, а разом із ним - змінюється і героїня.
"Вона зовнішньо відрізняється від загальноприйнятих стандартів краси, особливо, якщо ми говоримо про людей, які працюють в б’юті індустрії. Незважаючи на те, що її не сприймають, кепкують через брекети, окуляри, одяг, який дуже далекий від модних тенденцій, вона залишається вірною собі та бачить світ красивим", - коментують творці серіалу.
Хто ж зіграє головну героїню - стане відомо вже зовсім скоро. Поки що є лише такі кадри:
Фото: кадри з серіалу "Моя улюблена Страшко" (прес-служба 1+1)
Раніше ми писали, що хіт гурту Go_A для Євробачення 2021 змістив легендарний "Плакала" від KAZKA.