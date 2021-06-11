KAZKA заспівали для всесвітньо відомого серіалу: таких пісень ми від них ще не чули

11 червня відбулась прем'єра нової пісні від гурту KAZKA , яка називається "Красива серцем". Саме ця композиція стала саундтреком до серіалу "Моя улюблена Страшко", який вийде на 1+1.

"Красива серцем" - пісня-експеримент для гурту, адже тут манера співу фронтвумен Олександри Заріцької відрізняється від звичного звучання, як і сама музика.

Слухач стикається із зовсім новим форматом, але все це об’єднує звична гармонія та звуки сопілки Дмитра Мазуряка. У слухача виникає відчуття єднання з музикою, з собою та навколишнім світом, що також є одним із меседжів серіалу.

Фото: KAZKA презентували нову пісню для серіалу "Моя улюблена Страшко" (ANDREI MAXIMOV)

"Ідея і пісня мені сподобались одразу! Адже я, як і кожна дівчина, відчуваємо схожість історії головної героїні серіалу із власним життям. Неважливо якої зовнішності людина та чим займається - ми часто стикаємось із булінгом, об’єктивізацією та несприйняттям себе. Я хочу, щоб ця пісня надихала, заряджала емоціями та силами, а основне - давала віру у себе. Адже головне - бути красивим серцем та мати чисті думки, а все інше умовності", - зазначила Заріцька.

Що відомо про серіал "Моя улюблена Страшко"

"Моя улюблена Страшко" - адаптація всесвітньо відомого колумбійського серіального формату "Betty la fea" або "Ugly Betty", який свого часу став найуспішнішою теленовелою в історії, що підкорила більш ніж 180 країн світу.

Українська адаптація серіалу буде відрізнятися від оригінального формату. Вона покаже реалії сучасного життя українців у великому місті, їхні проблеми та виклики.

Головна героїня серіалу власним прикладом покаже, що краса - це не лише зовнішні дані, але й якості, які варто розпізнати з перших хвилин - доброта, чесність, вміння співчувати, відданість. Світ змінюється, а разом із ним - змінюється і героїня.

"Вона зовнішньо відрізняється від загальноприйнятих стандартів краси, особливо, якщо ми говоримо про людей, які працюють в б’юті індустрії. Незважаючи на те, що її не сприймають, кепкують через брекети, окуляри, одяг, який дуже далекий від модних тенденцій, вона залишається вірною собі та бачить світ красивим", - коментують творці серіалу.

Хто ж зіграє головну героїню - стане відомо вже зовсім скоро. Поки що є лише такі кадри:

Фото: кадри з серіалу "Моя улюблена Страшко" (прес-служба 1+1)