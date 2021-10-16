Помста або перевірка? Учасник "Холостячки 2" спалахнув після першої близькості з Огнєвіч і її поцілунку з іншим

П'ятий випуск проекту "Холостячка 2" зі Златою Огнєвіч ознаменувався не одним, а відразу декількома поцілунками співачки з учасниками. Так, відразу троє чоловіків полетіли з артисткою на Кіпр, при цьому Андрій Задворний і Дмитро Шевченко пішли з нею на подвійне побачення, яке закінчилося... поцілунком зірки з обома!

Так, Андрій вирішив поділитися на особистій сторінці в Instagram емоціями від спілкування тет-а-тет зі Златою і висловився про її поцілунок з суперником.

Він детально описав, що відчув, залишившись наодинці з холостячкою. Подвійне побачення з Дмитром виявилося для нього непросим випробуванням.

"Ніколи ще не доводилося переживати те, що я пережив і, чесно, я ворогові цього не побажаю", - описав свій стан чоловік.

Парочка залишилася удвох. І вони зустріли гарний захід сонця в райському місці.

"Вона, як заспокійливе, коли вона поруч мене більше не хвилює нічого в цьому всесвіті, тільки її тіло, обвите моєю рукою, тільки її грайливі губки і цей носик, який дуже хочеться поцілувати", - мальовничо охарактеризував Злату Андрій.

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Бізнесмен зізнався, що не вірить в містику і пророцтва, але перед побаченням йому наснився віщий сон про співачку.

"Ми з нею тікали від усіх, тікали і то віддалялися один від одного, то наближалися, ми не могли схопитися один за одного, завжди щось заважало, але в якийсь моменти ми провалилися в обійми і довгий, нескінченно довгий поцілунок",-зізнався чоловік.

Андрій зізнався, що був на сьомому небі від щастя, адже відчув у відповідь потяг Злати до нього і взаємність. Складнощі дня відійшли на другий план.

Андрій мріяв про близькість зі Златою (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

"Ніколи я ще не спав так міцно і спокійно, не бачив таких яскравих і заспокійливих снів. Після денної кардіограми емоцій, які то піднімають на Еверест, то б'ють об землю, як при падінні зі стратосфери, я, нарешті, умиротворений", - описав свій стан після першого поцілунку зі Златою бізнесмен.

Тоді дочекатися Церемонії троянд було для нього чистою формальністю, адже від ейфорії після зближення зі співачкою все інше відійшло на другий план. Але незабаром чоловікові довелося спуститися з небес на землю.



"Стою я знову просто "один з десяти", і тисну з себе посмішку, щоб показати, що мені "все одно", що мене не зачепило. А всередині пі**єц. Я не розумію, як таке може бути,"- почав задаватися питаннями чоловік.

А все тому, що він дізнався – Злата подарувала поцілунок і його конкуренту Дмитру.

"Для чого це - це помста або перевірка, може це просто флірт? А як же тоді те,що було між нами? Як же ці дотики? Значить це просто гра? Невже можна так легко допускати до себе іншго чоловіка, тільки відвернувшись від першого? Та й хто тут перший, хто другий? Тоді чи є тут взагалі місце почуттям або це кругообіг чоловічої уваги, в якому їй запаморочило голову? Як же мені зараз хреново. В голові одне німе питання, питання на яке я не отримаю відповідь", - залишився в засмученим чоловік.