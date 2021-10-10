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"На який чорт вона мені потрібна?" Ображений учасник "Холостячки 2" різко поскаржився на несправедливість на шоу

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Неділя 10 жовтня 2021 09:58
"На який чорт вона мені потрібна?" Ображений учасник "Холостячки 2" різко поскаржився на несправедливість на шоу Андрій Задворний (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)
Автор: Styler

У п'ятницю, 8 жовтня, на каналі СТБ вийшов четвертий випуск романтичного реаліті "Холостячка 2". Учасники дивували Злату Огневич талантами та підготували для неї концерт, де демонстрували творчі здібності та вміння.

Один з претендентів на серце співачки, бізнесмен Андрій Задворний виступив зі стендапом – це був його дебют. Про те, як все відбувалося насправді, а також чому він образився після перемоги у творчому конкурсі, чоловік розповів у Instagram.

Він встиг "прожарити" Злату і деяких своїх конкурентів. Найбільше дісталося поліцейському з Кременчука Олександру Борзенку, який повернувся на проект після тижневої відсутності, та ще й пішов на побачення з Огнєвіч, отримавши заповітну бутоньєрку!

&quot;На який чорт вона мені потрібна?&quot; Ображений учасник &quot;Холостячки 2&quot; різко поскаржився на несправедливість на шоу

Андрій Задворний влаштував на сцені справжню "прожарку" конкуренту (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

"Коли я сів писати жарти, мені було складно щось придумувати про інших хлопців, але про Сашу я за перші 40 хвилин видав 15 замальовок", - зізнався бізнесмен.

Задворний зазначив, що його конкурент повернувся на проект з викликом, а він цей виклик гідно прийняв.

"Я був упевнений, що мою "відповідь" оцінить, ні, не Саша, не в ньому справа, я хочу, щоб відповідь оцінила Злата", - поділився своїми очікуваннями підприємець.

Андрій висловився і про пристрасний танець Злати в пікантному спокусливому вбранні, який та подарувала всім учасникам дійства.

"Відкинувши забобони, наплювавши на засудження, вона просто танцює, ловить на собі десяток поглядів жадаючих її чоловіків. І їй це лестить, вона кайфує, і від цього азарт в очах палає яскравіше. Ні, вона танцює не для нас і навіть не "для нього", вона танцює для себе, і як же це збуджує", - поділився своїми відчуттями Андрій.

Пізніше Задворний вирішив висловити емоції, які буквально розривали його. Чоловіка обурило те, що побачення зі Златою у нього було досить давно, в реальному житті таких перерв у спілкуванні між двома симпатизуючими один одному людьми не спостерігається.

"Останнє моє побачення було 2 тижні тому! Адже так не буває в реальному житті, що б ти сходив на побачення з дівчиною, ви сподобалися один одному і все, 2 тижні мовчання - без листувань, без дзвінків, без побачень, Вибачте, але це якийсь сюр, так крім усього іншого, з нею ходять на побачення інші хлопці", - не приховував обурення Андрій.

Напруги додає ще й повна відсутність зв'язку із зовнішнім світом, через що час тягнеться нестерпно довго, а очікування здається особливо тяжким.

"Я використав можливість, виклався на максимум, розірвав грані зони комфорту і переміг у змаганні талантів. І що в нагороду? Бутоньєрка? Та на який чорт вона мені потрібна, якщо я 2 тижні не залишався з нею наодинці? Хіба це пропорційно? Хіба це справедливо?"- з образою висловився чоловік.

&quot;На який чорт вона мені потрібна?&quot; Ображений учасник &quot;Холостячки 2&quot; різко поскаржився на несправедливість на шоу

Андрій образився, що не отримав у нагороду за старання побачення зі Златою (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Андрій згадав, що на аналогічному побаченні в першому сезоні "Холостячки" Олександр Еллерт після перемоги в конкурсі здобув право на побачення з головною героїнею реаліті, тоді як його заохотили лише квіткою.

"Я, звичайно, радий тому, що Злата виділила мене, але я вважаю, що перемога гідна побачення. Не можу не згадати Еллерта і його Супер-приз. Тільки троянда ... Чому всього лише троянда?"- поділився своїми тяжкими думками чоловік.

Нагадаємо, що раніше Андрій Задворний пояснив, чому порівняв Злату Огневич з куркою.

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