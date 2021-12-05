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Оголює потаємні двері: "Холостячка" Огнєвіч і її обранець після фіналу звернулися до незадоволених

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Неділя 05 грудня 2021 09:57
Оголює потаємні двері: "Холостячка" Огнєвіч і її обранець після фіналу звернулися до незадоволених Злата Огнєвіч і Андрій Задворний (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Автор: Styler

"Холостячка 2" Злата Огнєвіч у фіналі проекту віддала перевагу підприємцю Андрію Задворному. Такий вибір здивував багатьох глядачів, а деякі не стали мовчати і бурхливо відреагували на новоспечену пару. Потоки критики обрушилися як на співачку, так і на її обранця.

Злата на сторінці в Instagram вирішила дати відсіч хейтерам і звернулася до них під ефектним спокусливим фото.

"Унікальний проект "Холостячка", який, крім романтичної історії, людських відносин, ще й оголює найпотаємніші двері в душі суспільства. У свою чергу, я не буду переходити на образи в Вашу сторону, так як це зовсім нічого не дасть", - запевнила співачка.

Оголює потаємні двері: &quot;Холостячка&quot; Огнєвіч і її обранець після фіналу звернулися до незадоволених

Злата Огнєвіч показала замріяне фото (фото: instagram.com/zlata.ognevich)

Артистка не розуміє, чому сторонні люди так самовпевнено звертаються до неї і залишають негативні коментарі під її публікаціями.

"Наприклад, у мене немає звички писати гидоти незнайомим людям - для чого? Я люблю свою енергію направляти в інший бік. А вам дякую, що знайшли для мене час, завелися, як потрібно і випустили ракету гидот в коментарях. Тільки ось, у справжніх ракет, тих, що вгору і до світла - інше паливо", - резюмувала вона.

"Златик, як жінка, я тебе розумію і підтримую. Я знаю, що коли закохуєшся, дивишся на світ і на чоловіка особливим поглядом. І плювати на думку оточуючих. Це твоє життя! Живі його сміливо, легко і в любові", - отавила полані для Огнєвіч керівник "Холостячки" Тетяна Безчастна.

Оголює потаємні двері: &quot;Холостячка&quot; Огнєвіч і її обранець після фіналу звернулися до незадоволених

Скріншот (instagram.com/beschastna_tania)

Переможець "Холостячки 2" Андрій Задворний також не обійшов стороною тему хейту. Адже чоловікові добре дісталося від глядачів проекту, які до останнього були впевнені, що Злата вибере 38-річного бізнесмена Дмитра Шевченко.

Андрій зазначив, що за три місяці встиг зріднитися зі своїми підписниками і ділився з ними своїми переживаннями, думками, почуттями, потаємним, відчинивши двері в своє життя. Він часто відповідає на повідомлення і веде діалоги з коментаторами.

Оголює потаємні двері: &quot;Холостячка&quot; Огнєвіч і її обранець після фіналу звернулися до незадоволених

Андрій звернувся до передплатників після фінаала "Холостячки 2" (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

"Повірте, те що ви робите — це нереально цінно для мене, ви навіть не уявляєте на скільки, ось зараз я пишу і у мене навертаються сльози. Окреме велике спасибі тим, хто відчуває розчарування або негатив, але не пише гидоти. Ви сильні, і, правда, дуже класні. Є ті, хто увійшов в мій будинок, не знявши брудне взуття, заглянув в мою душу і перед відходом вирішив туди плюнути. Вам хочу сказати - коментарі підвищують залученість", - зазначив чоловік.

Нагадаємо, що учасник "Холостячки 2", який несподівано повернувся у фіналі, Роман Свечкоренко розповів правду про свою участь у проекті.

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