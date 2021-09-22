Обґрунтований скепсис: учасник "Холостячки 2" висловивися про кохання на проекті та справжніх причинах участі

Минулої п'ятниці, 17 вересня, відбулася прем'єра показу найромантичнішого шоу осені – "Холостячка 2" . Головна героїня проекту Злата Огнєвіч прийшла шукати свою любов і того самого єдиного, який підкорить її серце. Після першої вечірки дівчина залишила 16 кандидатів у чоловіки, серед них виявився підприємець Андрій Задворний. Чоловік відразу сподобався співачці і вона не змогла цього приховати.

31-річний бізнесмен вирішив розповісти в Instagram , чому зважився піти на проект і що отримав після участі.

Він зазначив, що участь в шоу для нього, в першу чергу, це вихід із зони комфорту і можливість спробувати свої сили в екстремальних умовах.

"У моєму житті зараз просто ідеальний для цього момент. Я не занурений з головою в справи, у мене вже півтора року немає відносин. Чому б і ні?"- задався риторичним питанням він.

Андрій Задворний розповів, чому насправді вирушив на реаліті (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Крім того, на шоу Андрій обзавівся новими зв'язками і знайомствами, розширив коло спілкування, і бачить в цьому тільки позитивні сторони.

"Як Ви вже помітили, на проекті багато гідних, цікавих, успішних людей і якщо любов, в кращому випадку, буде всього лише одна у фіналі, то дружніх, товариських зв'язків буде десятки один з одним", – резонно зауважив Задворний.

Також у нього з'явилася можливість подивитися на телевізійну кухню з середини і побувати по той бік екрану.

Андрій пообіцяв бути чесним і відвертим з шанувальниками проекту (фото: instagram.com/holostyakstb)

"Зазначу, що для мене було важливо, що це дуже екологічний проект, без трешу, де можна проявляти себе справжнього і в цьому і є твоя цінність, як учасника проекту, (героя)", - написав про важливий для себе аспект підприємець.

Що стосується пошуку кохання на шоу, то у Андрія на цей рахунок дуже реалістичні і приземлені погляди. Але при цьому він вірить, що таке можливо.

"Знайти кохання? Скепсис. Здоровий і обгрунтований скепсис. Кохання - це диво, це збіг тисяч обставин, випадковостей, які роблять людей спочатку симпатичними один одному, потім цікавими, далі бажаними, з часом необхідними і, в підсумку, незамінними один для одного. Має збігтися все: від зовнішньої симпатії, сексуального потягу, запахів, сумісності в сексі, життєвих інтересів, цінностей, поглядів на сім'ю і мрії про майбутнє. Чи легко знайти кохання? Точно ні. Чи можливо це? Я в це вірю", - оптимістично завершив своє зізнання учасник "Холостячка 2".

До слова, Андрія вже почали порівнювати з учасниками романтичного шоу минулого сезону - Андрієм Рибаком, який з'являвся в шоу в схожому червоному піджаку, як і у його тезки з другого сезону, і Андрієм Шатирко.

Андрія зачіпають порівняння з учасниками минулого сезону "Холостячки" (фото: instagram.com/zadvornyi_andrii)

Задворного такі паралелі дещо зачіпають, і він хоче, щоб глядачі розглянули в ньому індивідуальність, а не шукали схожість з іншими людьми.