Оскар за кращий фільм: критики пророкують перемогу стрічці з непрофесійними акторами

"Хайп - це не все, але цього року весь ажіотаж навколо "Землі кочівників", режисером якого є феноменальна Хлоя Чжао. Нещодавно Чжао увійшла в історію, як перша жінка азіатського походження, яка коли-небудь вигравала (або навіть номінувалася) на найкращого режисера "Золотого глобуса". У її фільмі знялася Френсіс Мак-Дорманд, і цього року вона повезла додому "Глобус" за перемогу у номінації "Краща акторка в драматичному фільмі", - йдеться у матеріалі PureWow.

При цьому кінокритики зауважують, що за Чжао варто слідкувати й у інших номінаціях.

"Перемога у номінації "Кращий фільм" може бути не єдиною для Чжао на цьогорічному Оскарі. Вона також номінована на "Найкращого режисера". І ми гадаємо, що там у неї теж найкращі шанси на перемогу", - додають критики.

Режисерка Хлоя Чжао (фото: wikipedia.org)

Про що фільм "Земля кочівників"

Фільм у жанрі роуд-муві розповідає про життя людей, які втратили житло і вимушені кочувати по заходу США в будинках на колесах, перебиваючись тимчасовими заробітками.

У кочовому житті вони знаходять у сенс існування і цілу філософію. У багатьох є можливість повернутися до осілого способу життя, але вони цього не роблять. Із сукупності замальовок про долі бродячих літніх американців і складається фільм.

Ця картина, до слова, знята за документальним романом Джессіки Брудер "Земля кочівників: вижити в Америці XXI століття", уже здобула головний приз 77-го Венеційського кінофестивалю.

Також варто відзначити, що більшість ролей у Nomadland зіграні акторами-непрофесіоналами.

Трейлер фільму "Земля кочівників"

Хто ще претендує на Оскар за "Кращий фільм"?

Окрім стрічки "Земля кочівників" за перемогу у цій номінації змагатимуться такі фільми:

"Батько"

"Юда і чорний месія"

"Манк"

"Минарі"

"Дівчина, що подає надії"

"Звук металу"

"Суд над чиказькою сімкою"

Додамо, що церемонію вручення статуеток премії Оскар 2021 можна буде споглядати у прямому ефірі на каналі "Україна" в ніч з неділі на понеділок, 26 квітня.