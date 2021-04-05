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Оскар за кращий фільм: критики пророкують перемогу стрічці з непрофесійними акторами

Новость на русском → США, Понеділок 05 квітня 2021 15:54
Оскар за кращий фільм: критики пророкують перемогу стрічці з непрофесійними акторами Кадр з фільму "Земля кочівників"
Автор: Lite

Премія Оскар 2021 за кращий фільм дістанеться американській картині "Земля кочівників" (Nomadland) режисерки Хлої Чжао.

У цьому впевнені експерти авторитетного видання PureWow.

"Хайп - це не все, але цього року весь ажіотаж навколо "Землі кочівників", режисером якого є феноменальна Хлоя Чжао. Нещодавно Чжао увійшла в історію, як перша жінка азіатського походження, яка коли-небудь вигравала (або навіть номінувалася) на найкращого режисера "Золотого глобуса". У її фільмі знялася Френсіс Мак-Дорманд, і цього року вона повезла додому "Глобус" за перемогу у номінації "Краща акторка в драматичному фільмі", - йдеться у матеріалі PureWow.

При цьому кінокритики зауважують, що за Чжао варто слідкувати й у інших номінаціях.

"Перемога у номінації "Кращий фільм" може бути не єдиною для Чжао на цьогорічному Оскарі. Вона також номінована на "Найкращого режисера". І ми гадаємо, що там у неї теж найкращі шанси на перемогу", - додають критики.

Оскар за кращий фільм: критики пророкують перемогу стрічці з непрофесійними акторами

Режисерка Хлоя Чжао (фото: wikipedia.org)

Про що фільм "Земля кочівників"

Фільм у жанрі роуд-муві розповідає про життя людей, які втратили житло і вимушені кочувати по заходу США в будинках на колесах, перебиваючись тимчасовими заробітками.

У кочовому житті вони знаходять у сенс існування і цілу філософію. У багатьох є можливість повернутися до осілого способу життя, але вони цього не роблять. Із сукупності замальовок про долі бродячих літніх американців і складається фільм.

Ця картина, до слова, знята за документальним романом Джессіки Брудер "Земля кочівників: вижити в Америці XXI століття", уже здобула головний приз 77-го Венеційського кінофестивалю.

Також варто відзначити, що більшість ролей у Nomadland зіграні акторами-непрофесіоналами.

Трейлер фільму "Земля кочівників"

Хто ще претендує на Оскар за "Кращий фільм"?

Окрім стрічки "Земля кочівників" за перемогу у цій номінації змагатимуться такі фільми:

  • "Батько"
  • "Юда і чорний месія"
  • "Манк"
  • "Минарі"
  • "Дівчина, що подає надії"
  • "Звук металу"
  • "Суд над чиказькою сімкою"

Додамо, що церемонію вручення статуеток премії Оскар 2021 можна буде споглядати у прямому ефірі на каналі "Україна" в ніч з неділі на понеділок, 26 квітня.

Нагадаємо, що Китай може заблокувати трансляцію Оскара 2021 через фільм про протести.

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