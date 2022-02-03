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На плакаті "Бетмена" знайшли секретне повідомлення

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Четвер 03 лютого 2022 08:49
На плакаті "Бетмена" знайшли секретне повідомлення Фан-арт (фото: peakpx.com)
Автор: Сергій Кулик

У мережі з'явився новий постер до фільму, але він насамперед цікавий тим, що приховує таємниче послання

Фанат під ніком Nervatel, зміг виявити послання під впливом ультрафіолету, про це він поділився у Твіттері.

Користувач Твіттера поділився своїм відкриттям, збільшивши помаранчевий захід сонця над головою Паттінсона. "Отже, на новому плакаті з Бетменом... є закодоване повідомлення", - написав він.

Потім він поділився іншим зображенням з повідомленням, яке говорить: "Ви теж є частиною цього. Дізнайтеся, чому".

Саме ці слова говорив антагоніст Ріддлер, ймовірно, Бетмену у дебютному трейлері до фільму.

Реліз картини заплановано на 3 березня 2022 року.

Раніше ми писали про те, що Віталій Кличко зіграв невелику роль у фільмі та зірвав овації під час прем'єри

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