На плакаті "Бетмена" знайшли секретне повідомлення

У мережі з'явився новий постер до фільму, але він насамперед цікавий тим, що приховує таємниче послання

Фанат під ніком Nervatel, зміг виявити послання під впливом ультрафіолету, про це він поділився у Твіттері.

Користувач Твіттера поділився своїм відкриттям, збільшивши помаранчевий захід сонця над головою Паттінсона. "Отже, на новому плакаті з Бетменом... є закодоване повідомлення", - написав він. I tried to get the whole thing as best as I could pic.twitter.com/3S8GiAF2gX — Nervatel (@Nervatel) January 31, 2022 Потім він поділився іншим зображенням з повідомленням, яке говорить: "Ви теж є частиною цього. Дізнайтеся, чому". Coworker got a blacklight #Batman pic.twitter.com/AEDtjpkTZe — Nervatel (@Nervatel) January 31, 2022 Саме ці слова говорив антагоніст Ріддлер, ймовірно, Бетмену у дебютному трейлері до фільму. Реліз картини заплановано на 3 березня 2022 року.