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Я, "Побєда" і Берлін: вийшов перший трейлер фільму за книгою Кузьми Скрябіна (відео)

Новость на русском →
Четвер 07 жовтня 2021 15:10
Я, "Побєда" і Берлін: вийшов перший трейлер фільму за книгою Кузьми Скрябіна (відео) Колаж РБК-Україна: вийшов трейлер роуд-муві за книгою Скрябіна
Автор: Володимир Костирін

Фільм за мотивами автобіографічної книги Андрія Кузьменка (Кузьми Скрябіна) "Я, "Побєда" і Берлін" повинен вийти на екрани українських кінотеатрів навесні 2022 року, а сьогодні вже з'явився перший офіційний тизер-трейлер довгоочікуваної однойменної кінокартини.

Відео опубліковано на YouTube-каналі стрічки "Я, "Побєда" і Берлін".

Ролик стрімко набирає перегляди та позитивні коментарі.

Режисером роуд-муві і комедії стала Ольга Ряшина, а роль легендарного музиканта у фільмі дісталася Івану Бліндару, актору Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

У своєму творі "Я, "Побєда" і Берлін" Кузьма розповідає історію, як в молодості їздив з друзями за кордон для покупки авто своєї мрії, та з іскрометним гумором описує пригоди.

Ось що йдеться в синопсисі до фільму:

"Шалені 90-ті. За три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій «Побєді». Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти жовту бестію на шестисотий «Мерс». Кузьма обіцяє своїй дівчині Барбарі повернутися додому на новій тачці, а хлопцям з гурту - встигнути на виступ. Вже з перших хвилин подорожі все, звісно, йде не за планом. Проте точно відомо одне: пригода допоможе героям знайти справжнє призначення.".

Відео: тизер-трейлер фільму за книгою Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін"

В цілому Кузьменко за життя встиг видати дві книги, які сам скромно називав "брошурами": це "Я, "Побєда" і Берлін" та "Я, Паштет і армія". А вже після трагічної загибелі лідера "Скрябіна" в ДТП у 2015 році на прилавках книжкових магазинів з'явився його третій твір "Я, Шоник і Шпіцберген" - до нього увійшли раніше неопублікована повість і вірші за десять років.

Нагадаємо, нещодавно організатори концерту на НСК "Олімпійський" до Дня Незалежності пояснили, як змогли "оживити" Кузьму Скрябіна для виступу і розповіли про унікальний номер.

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