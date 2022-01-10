Поруч повинна бути кохана жінка, а не суперник: Олексій Нагрудний – про особисте життя, стосунки і роботу

В інтерв'ю Lite Олексій розповів про свою позицію, а також – про власне особисте життя і сина.

Сам актор виправдовує свого героя, вважаючи, що йому трапляються не ті жінки.

Олексій, чому ваш персонаж Стрілецький так нешанобливо ставиться до своєї коханої Наді? Він одружений, морочить їй голову…

У мене є істотне зауваження: Стрілецький нікого не обманює. Можна по-різному оцінювати його вчинки з етичної точки зору, але жінкам він не бреше! Він не Казанова, якщо його не влаштовують відносини, він розриває їх. Це боляче, зате чесно. І це тільки на початку серіалу він одружений, потім життя мого героя сильно змінюється…

Ви хочете сказати, що він гранично чесний з Надею?

На мій погляд, у відносинах з Надею жертва – саме він. У стрілецького – тонка душевна організація, йому потрібна жінка, а не суперник. А Надя починає грати на його полі, з коханої вона перетворюється на конкурента, і з цього моменту починаються всі їхні проблеми.

Олексій Нагрудний з партнеркою по серіалу (фото: прес-служба телеканалу "Україна")

Виходить, він змагається з нею в професії? А ваш герой – хороший лікар?

Прекрасний, він просто ас! Стрілецький хоче жити з жінкою, щоб поруч була кохана жінка, а не суперник. Скажу різко: якби йому в ліжку був потрібен хірург, він би спав з Вовком! Адже у мого персонажа раніше з Надею все було добре, поки вона не прийшла в клініку... По правді кажучи, вона змінилася ще раніше.

Може, вона просто виявляється сильнішою за нього?

А навіщо їм мірятися силами, з'ясовувати, хто з них сильніший? Стрілецький вважає, що хірургія – не жіноча справа, і це його право. Від себе додам, що я зустрічав багатьох хороших режисерів, які вважають, що кіно знімати – не жіноча справа. А мій герой Стрілецький – емоційний чоловік, шукає любов і почуття. Але йому не щастить – в результаті трапляються жінки-термінатори.

Олексій Нагрудний на боці свого героя (фото: прес-служба телеканалу "Україна")

А як би ви оцінили свого персонажа за людськими якостями?

Він складний, не завжди приємний... По правді кажучи, характер у нього поганий, але ж таких людей багато! Він класний профі з жахливим характером, що дуже заважає йому в кар'єрі. Але знаєте, поганого лікаря точно не взяли б в цю круту клініку! А з іншого боку, мені дуже цікаво зі Стрілецьким саме в силу його неоднозначності і складності.

Вам довелося чогось вчитися заради ролі?

Звичайно, хоча я вже грав лікарів: довелося потренуватися і скальпель тримати, і шити. Це не важко, це в кайф. Навчитися чомусь новому – це круто, і такого немає ні в якій іншій професії! У свій час переді мною стояв вибір, куди піти: або в музичне училище, або в мед інститут, в результаті пересилило творче начало... В душі я так і залишився музикантом: людина з такою освітою не зможе вже інакше слухати Вагнера, і відразу буде знати, де головна партія, де заключна, де кульмінація і т. д. В юності був лауреатом Всесоюзного Конкурсу Молодих Виконавців, але так склалися обставини, що я став актором.

Олексій на знімальному майданчику (фото: прес-служба телеканалу "Україна")

Музиці вчилися за яким класом?

Грав на баяні. Зараз іноді для себе граю…

Чим любите займатися у вільний час?

Робота і є моє головне хобі. Мене запитують, як я відновлююся, а я не втомлююся. Так, буває таке, що треба просто виспатися, адже актори працюють постійно.

Якому відпочинку віддаєте перевагу?

Сімейний, а що саме – це вже друге питання. Ми можемо всі разом дивитися телевізор, валятися біля басейну або відправитися в жаркі країни і розважатися там, як мажори. Головне, що разом.

Олексій вважає себе в душі музикантом (фото: прес-служба телеканалу "Україна")

Скільки років вашому синові?

Саші 14 років, він вже знімається, і це для нього поки розвага. Не знаю, яку професію в підсумку він вибере, але мені б хотілося, щоб мій син став хорошою людиною. Зараз часто кажуть: будь собою! На мій погляд, це егоїстично, безвідповідально і деструктивно. Якби Мауглі був собою, він ніколи б не став людиною, а так і бігав би на четвереньках у вовчій зграї і вив на місяць.

Вдома з дружиною обговорюєте роботу?

Можемо поділитися якимись деталями, розповідаємо, що сталося, в тому числі і по роботі. Але в основному вдома ми вважаємо за краще відпочивати. Ви знаєте, нас так виховували, що для чоловіка головне – робота і реалізація. І довгий час я теж жив з цією установкою. А кілька років тому раптом зрозумів, що головне – це моя сім'я. Тепер в моєму житті є поділ на улюблену роботу і сім'ю, весь вільний час я проводжу з дружиною і сином... І питання, що головніше – сім'я або робота, для мене не стоїть: звичайно, сім'я, мої улюблені люди. Хоча я свою роботу дуже люблю.