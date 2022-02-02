Шайа Лабаф та Міа Гот готуються стати батьками

Зіркові актори Шайа Лабаф та Міа Гот, які зустрічаються з 2016 року, стануть батьками. Дитина стане першою для обох акторів.

28 січня Міа Гот була сфотографована з животом, що округлився, на вулиці в Пасадені, штат Каліфорнія, пише People

Про вагітність Гот стало відомо завдяки папараці, який зняв її з животом, що вже помітно округлився. Щоправда, від коментарів пара поки що відмовляється.

Актори познайомилися на зйомках фільму "Німфоманка" у 2012 році, а у 2016 році зіграли весілля у Лас-Вегасі. Вже за два роки представник актора підтвердив, що подружжя офіційно розлучиться.

Тим не менш, у квітні 2020 року пішла чутка про примирення акторів, тоді Шайа знову почав носити обручку. Пару кілька разів бачили разом, але про свої стосунки вони воліли мовчати.

Раніше, співачка FKA Twigs, з якою актор зустрічався після розлучення з дружиною, звинуватила його в сексуальному та психологічному насильстві. Її також підтримала співачка Sia, з якою зустрічався Лабаф. Сам актор заперечував усі звинувачення, що посипалися в його бік.