Мені стало боляче: учасник "Холостячки 2" висловився про невдале побачення і "наїхав" на конкурента

Сьомий випуск "Холостячки 2" зі Златою Огнєвіч видався щедрим на пристрасті, романтику, ревнощі і несподіванки. Цього разу учасники разом зі співачкою вирушили до Одеси, де і проходили побачення. На подвійному побаченні артистки з Олегом Плахотнюком і Дмитром Шевченком не обійшлося без ексцесів - скутер одного з учасників зламався, проте інші не помітили цього і просто кинули його в море.

На своїй сторінці в Instagram Олег прокоментував невдале для нього побачення і висловив все, що думає про "конкурента".

Для початку чоловік розповів, що ж саме сталося під час "морського" побачення.

"Не про дружбу пост. Хочу поділитися своєю думкою про подію і почути вашу, яка впевнений буде для мене цінною. Нагадаю в двох словах - на побаченні у мене зламався водний скутер, і я залишився один у відкритому морі (берег в принципі було видно, але десь далеко), а Діма зі Златою помчали на місце нашого побачення за Чорноморськ. За договором, через половину шляху, Злата повинна була пересісти до мене, це була наша з Дімою джентльменська угода, і в принципі на "початку своєї поломки" я не сильно переживав, думав, зараз вони побачать, що я відстав - і повернуться за мною... але проходить 20.. 30 хв, година - а за мною ніхто і не збирається повертатися. Ось тут я відчув себе "зайвим на цьому святі життя", - поділився Плахотнюк.

Олег Плахотнюк емоційно розповів про невдале подвійне побачення з Огнєвіч (фото: instagram.com/superolegodessa)

За його словами, від такої поведінки конкурента йому стало боляче і неприємно, адже він зовсім не очікував цього. Олег вважає, що потрібно зберігати порядність в будь-яких ситуаціях.

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"Мені просто стало боляче ... від того, як можна помилятися в людях, особливо яким довіряєш, ну і які позиціонують себе "рівними пацанами". Багато моїх конкурентів спекулюють фразами, типу "Я не дружбу прийшов будувати, а відносини", зустрічне питання - А людиною порядною ти не хочеш залишитися? Питання не в дружбі, а чисто людських якостях, властивих кожному справжньому чоловікові, але це не про мого "напарника" на побаченні", - емоційно поділився учасник проекту.

Плахотнюк зазначив, що на його думку, Дмитро був би дуже радий, якби він і зовсім вибув з боротьби за серце Злати.

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"А у цього "самця" навіть думки, я не кажу щось зробити, про те де я, навіть не проскочило. Я впевнений, що не дай бог, я б не зміг продовжити участь у проекті, він був би невимовно радий. Але, люди... порядність ніхто не відміняв. Проект закінчиться, а ВАМ з цим жити до кінця", - підсумував Олег.

Олег Плахотнюк розкритикував поведінку конкурента по "Холостячці 2" Дмитра Шевченка під час побачення (фото: instagram.com/superolegodessa)

До слова, на церемонії троянд і Олег і Дмитро отримали бутоньєрки, а шоу покинув Роман Васильєв.