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Стало відомо, як знімали найжорсткішу сцену з підпалом в популярному молодіжному серіалі

Новость на русском → Четвер 24 грудня 2020 21:00
Стало відомо, як знімали найжорсткішу сцену з підпалом в популярному молодіжному серіалі Олександр Бегма, актор серіалу "Перші ластівки" (фото: прес-служба)
Автор: Світлана Мащенко

Творці популярного молодіжного серіалу "Перші ластівки" розкрили секрет кіновиробництва, показавши, як знімалася одна з найстрашніших сцен у продовженні серіалу.

Так, вже з першої серії "Перших ластівок. Zалежні", який показують на "Новому каналі", глядачі зрозуміли, що в будь-який момент можуть попрощатися з улюбленими персонажами.

Спочатку був "убитий" персонаж Ваня Кожух, а до кінця серіалу - поліцейський Єгор Калита, який був живцем спалений своїми колегами. У страшних кадрах брали участь, як каскадери, так і сам виконавець ролі Єгора - Олександр Бегма. Хоча актора і відмовляли брати участь у зйомках ризикованої сцени.

Стало відомо, як знімали найжорсткішу сцену з підпалом в популярному молодіжному серіалі

Сцена з підпалом актора Олександра Бегми (фото: прес-служба)

"Багато хто відмовляв робити цей трюк, але мені було важливо, щоб це виглядало круто. Так що в перших кадрах, де видно обличчя, я знімався сам. А ось у сцені, де Єгор весь горить, вже працював каскадер, - сказав Олександр. - Зняли все швидко і професійно, під час підпалу я практично нічого не відчув. Було хіба що трохи тепло".

Для зйомок моторошної сцени знадобилося багато гриму, спеціального реквізиту і згорілого одягу.

"Для зйомки на моє тіло нанесли спеціальну рідину, яка абсолютно не пропускає вогонь. Вийшло, що він горів, але тіла не торкався, і опіки не залишалися, - поділився подробицями актор серіалу. - Також для цих сцен використовували одяг зі спеціальної тканини: спочатку підштаники, потім ще одні штани, а наверх - ігрові штани".

Стало відомо, як знімали найжорсткішу сцену з підпалом в популярному молодіжному серіаліСтало відомо, як знімали найжорсткішу сцену з підпалом в популярному молодіжному серіалі

Олександра Бегма в гримі (фото: прес-служба)

Крім того, на актора потрібно було надіти спеціальну перуку, який виглядав би як обгоріле волосся. Але Бегма вирішив перевтілитися по максимуму, дозволивши себе пофарбувати і обробити волосся спеціальним воском.

"Після зйомки Саша прямо в гримі сів у таксі і поїхав відмиватися додому... Але зробити це повністю у нього не вийшло і за кілька днів, так що з такими волоссям він навіть злітав на відпочинок", - розповіла гример.

Раніше ми писали, що на російському телебаченні почали показ серіалу виробництва "Кварталу 95", через що спалахнув скандал.

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