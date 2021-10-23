Одружений учасник "Холостячки 2" після відходу поставив в крапку в історії з розлученням: я прийняв рішення

У шостому випуску реаліті "Холостячка 2" зі Златою Огнєвіч співачка витягла з шафи скелети деяких учасників, що вкрай її засмутило. Наприклад, вона засумнівалася в психологу Романі Свечкоренко і відправила його на поліграф. Після спілкування з пографологом з'ясувалося, що чоловік ще офіційно одружений . Після таких новин співачка викликала чоловіка на відверту розмову. Він пояснив - з дружиною Ілоною розійшовся рік тому. Це рішення остаточне, але формальності шлюборозлучного процесу затягнулися, тому він дійсний лише на папері. Злата довго думала, як вчинити з Романом, адже він їй дуже сподобався і вона відчула з ним емоційний зв'язок. Так, вона запропонувала компромісне рішення - Роман офіцально розлучається, оформляє документи і після цього повертається на проект.

"За рік до розставання був конфлікт, за цим спостерігала наша дитина. Це було неприйнятно. Це почало впливати на дитину. Я приймав рішення дуже складно і довго. Скандал повторився місяців через 7-8 і, я прийняв рішення", - розповів він про непросту ситуацію в сім'ї.

Роман був проти появи Ілони в студії програми.

Роман Свечкоренко довго йшов до розлучення (фото: instagram.com/svechkorenko)

"У нас досі позиція конфронтації. Ми б швидше за все тут посварилися - я припускаю цю можливість. У мене до неї почуття максимально нейтральні, десь хороші", - прокоментував стосунки з дружиною Роман.

Також сплила ще одна цікава деталь про особисте життя чоловіка. Так, при першому знайомстві зі Златою він зіграв їй на фортепіано романтичну мелодію в супроводі музикантів, чим зворушив співачку. Таку ж мелодію з тими ж музикантами він колись подарував і екс-дружині. Чоловік запевнив, що збіг обставин – це випадковість.

Вона розповів про свої плани і готовність продовжувати боротьбу за Злату.

Роман зізнався, які у нього стосунки з дружиною (фото: instagram.com/svechkorenko)

"Будемо намагатися закрити моє питання. З Ілоною питання закрите. Одна з головних моїх цілей - я розлучусь, і все", - пообіцяв учасник "Холостячки 2".

На особистій сторінці в Instagram Роман прокоментував те, що відбувається на екрані.

"Ну ось і все... У мене всередині просто нездоланне почуття несправедливості по відношенню до мене, і до ситуації яка сталася", - написав він, не вдаючись у деталі.