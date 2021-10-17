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Зірка "Гри в кальмара" у відвертому образі прикрасила обкладинку глянцю

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Неділя 17 жовтня 2021 18:49
Зірка "Гри в кальмара" у відвертому образі прикрасила обкладинку глянцю Чон Хо Йон (фото: instagram.com/hoooooyeony)
Автор: Марина Настевич

Південнокорейська модель і актриса Чон Хо Йон, яка після зйомок у серіалі "Гра в кальмара" стала справжньою світовою зіркою і суперпопулярною в Instagram, знялася для обкладинки модного глянцю Vogue Korea.

На сторінці журналу в Instagram з'явилися відразу три обкладинки майбутнього листопадового випуску.

На знімках 27-річна Чон Хо Йон позувала стильних і відвертих образах від бренду Yves Saint Laurent. Так, на одній обкладинці актриса постала в сітчастому бюстгальтері зі страз, чорному піджаку з паєтками, сріблястих шортах з низькою посадкою і чорних ботфортах.

Зірка &quot;Гри в кальмара&quot; у відвертому образі прикрасила обкладинку глянцю

На іншому дівчина з'явилася в пухнастій хутряній білій міні-сукні і чорних колготках, а також з пишною зачіскою.

Зірка &quot;Гри в кальмара&quot; у відвертому образі прикрасила обкладинку глянцю

Для третього кадру Чон нарядили в чорне боді з білим бантом на грудях і прикрашений паєтками чорний піджак, а також туфлі на шпильці.

Зірка &quot;Гри в кальмара&quot; у відвертому образі прикрасила обкладинку глянцю

Чон Хо Йон стала зіркою корейського Vogue (фото: instagram.com/hoooooyeony)

"Модель, актриса і суперзірка Чон Хо Йон, на яку тепер звертають увагу у всьому світі", - написали в редакції корейського Vogue.

Шанувальники оцінили зовнішній вигляд актриси і засипали її компліментами в коментарях.

Нагадаємо, що серіал "Гра в кальмара", який вийшов у вересні, став хітом №1 в 94 країнах світу, в тому числі і в США, а також наймасштабнішим проектом за всю історію сервісу Netflix. На кінопорталі Rotten Tomatoes серіал отримав 91% позитивних відгуків глядачів.

Всього за кілька днів після виходу серіалу число підписників актриси в Instagram збільшилося до 20 мільйонів.

Раніше в інтерв'ю британському Vogue Чон Хо Йон поділилася своєю теорією, чому серіал про те, як люди борються за виживання, так захопив глядачів.

"Гра в кальмара - це історія про людську природу, яка виражається найяскравішим чином через прості дитячі ігри. Історії, розказані різними персонажами в нашому серіалі, знайшли в мені відгук. Я думаю, їх особистості абсолютно виправдовують вибір, який вони роблять, - і наслідки цього вибору", - зазначила актриса.

Зірка &quot;Гри в кальмара&quot; у відвертому образі прикрасила обкладинку глянцюЧон Хо Йон в серіалі "Гра в кальмара" (фото: instagram.com/hoooooyeony)

Раніше ми писали, що відомо про актрису Чон Хо Йон з "Гри в кальмара" - головну модель Кореї і зірку Instagram.

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