ua en ru
Чт, 30 июля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Спорт Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

Ахтем Сеитаблаев после тяжелого разрыва закрутил новый роман: что известно о загадочной избраннице

11:37 30.07.2026 Чт
2 мин
Режиссер признается, что чувствует себя с новой девушкой очень комфортно и надежно
aimg Наталия Крижановская
Ахтем Сеитаблаев после тяжелого разрыва закрутил новый роман: что известно о загадочной избраннице Ахтем Сеитаблаев (фото: instagram.com/akhtemseit)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев рассказал об изменениях личной жизни. После разрыва с невестой Марьяной Боцвинюк знаменитость снова влюблена и находится в отношениях.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой на проект "Наодинці з гламуром".

Что известно о новой избраннице

По словам Сеитаблаева, со своей любимой он познакомился на одном из кинопоказов. Избранник знаменитости не связан с кино или журналистикой - он работает общественным деятелем.

Режиссер не стал раскрывать ее имя, однако рассказал, что она младше его. В то же время, Сеитаблаев признался, что очень ценит отношения с любимой и чувствует себя рядом с ней надежно.

"В личной жизни у меня все в порядке. Конечно, я влюблен. Она мудра, она умна, она трудолюбива, она хороша, с ней надежно. Мы познакомились на одном из мероприятий по профессии, на одном из кинопоказов. Она не актриса, не журналистка, она общественный деятель. Она младше, но не намного", - поделился режиссер.

Тайны, которые Сеитаблаев пока не готов раскрывать

Ахтем также объяснил, почему не раскрывает личность своей избранницы. Он считает, что личная жизнь не должна быть открыта для посторонних, поэтому не планирует спешить с публичным представлением любимой.

В то же время режиссер подчеркнул, что не скрывает своих отношений. Если он почувствует, что настал подходящий момент, то сможет познакомить избранницу со своими поклонниками.

"Я вообще-то считаю, что личная жизнь, она потому и личная, что ты должна ее оберегать. Если будет правильный случай, если это будет гармонично, будет комфортно, то да, конечно, я никого не скрываю", - добавил он.

Что еще известно о личной жизни Ахтема Сеитабаева

К новым отношениям Ахтем был обручен с Марьяной Боцвинюк. Она младше режиссера на 20 лет. Пара некоторое время строила общие планы и готовилась к свадьбе, однако со временем их отношения завершились. Причины расставания ни Ахтем, ни Марьяна публично не комментировали.

Сам Сеитаблаев потом признавался, что разрыв стал для него болезненным и пережить этот период было нелегко.

В то же время режиссер не стал выносить подробности личной жизни и не рассказывал, что именно стало причиной завершения их романа.

Больше интересного:

Ахтем Сеитаблаев взволновал словами об Аде Роговцевой, заменившей ему мать

Ахтем Сеитаблаев впервые рассказал о серьезной травме

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Шоу-бизнес Новости шоу-бизнеса Звёзды
Новости
Трагедия под Кривым Рогом, прилеты в высотки во Львове: главное о последствиях атаки РФ
Трагедия под Кривым Рогом, прилеты в высотки во Львове: главное о последствиях атаки РФ
Аналитика
Почему Россия отстает в НРК и что будет с бронетехникой: интервью офицера 3-й ОШБр
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Почему Россия отстает в НРК и что будет с бронетехникой: интервью офицера 3-й ОШБр