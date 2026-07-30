Ахтем Сеитаблаев после тяжелого разрыва закрутил новый роман: что известно о загадочной избраннице

Украинский режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев рассказал об изменениях личной жизни. После разрыва с невестой Марьяной Боцвинюк знаменитость снова влюблена и находится в отношениях.

Что известно о новой избраннице

По словам Сеитаблаева, со своей любимой он познакомился на одном из кинопоказов. Избранник знаменитости не связан с кино или журналистикой - он работает общественным деятелем.

Режиссер не стал раскрывать ее имя, однако рассказал, что она младше его. В то же время, Сеитаблаев признался, что очень ценит отношения с любимой и чувствует себя рядом с ней надежно.

"В личной жизни у меня все в порядке. Конечно, я влюблен. Она мудра, она умна, она трудолюбива, она хороша, с ней надежно. Мы познакомились на одном из мероприятий по профессии, на одном из кинопоказов. Она не актриса, не журналистка, она общественный деятель. Она младше, но не намного", - поделился режиссер.

Тайны, которые Сеитаблаев пока не готов раскрывать

Ахтем также объяснил, почему не раскрывает личность своей избранницы. Он считает, что личная жизнь не должна быть открыта для посторонних, поэтому не планирует спешить с публичным представлением любимой.

В то же время режиссер подчеркнул, что не скрывает своих отношений. Если он почувствует, что настал подходящий момент, то сможет познакомить избранницу со своими поклонниками.

"Я вообще-то считаю, что личная жизнь, она потому и личная, что ты должна ее оберегать. Если будет правильный случай, если это будет гармонично, будет комфортно, то да, конечно, я никого не скрываю", - добавил он.

Что еще известно о личной жизни Ахтема Сеитабаева

К новым отношениям Ахтем был обручен с Марьяной Боцвинюк. Она младше режиссера на 20 лет. Пара некоторое время строила общие планы и готовилась к свадьбе, однако со временем их отношения завершились. Причины расставания ни Ахтем, ни Марьяна публично не комментировали.

Сам Сеитаблаев потом признавался, что разрыв стал для него болезненным и пережить этот период было нелегко.

В то же время режиссер не стал выносить подробности личной жизни и не рассказывал, что именно стало причиной завершения их романа.