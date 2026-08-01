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Джоан Ролинг поддержала украинского морпеха, который в плену наизусть пересказывал "Гарри Поттера"

16:34 01.08.2026 Сб
3 мин
Для защитника такое развитие событий стало чрезвычайно приятной неожиданностью
aimg Наталия Крижановская
Джоан Ролинг поддержала украинского морпеха, который в плену наизусть пересказывал "Гарри Поттера" Джоан Ролинг поддержала украинского морпеха (коллаж: РБК-Украина)
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Британская писательница Джоан Ролинг направила письмо и книгу с автографом украинскому морскому пехотинцу Александру Иванову. Защитник провел в российском плену 1494 дня, а чтобы поддержать побратимов, шепотом пересказывал им все семь книг о Гарри Поттере.

Об этом РБК-Украина рассказали в ГО Ukraine WOW.

Как истории о Гарри Поттере помогли пережить плен

Любовь к книгам Ролинг появилась у Александра еще в детстве. Он перечитывал серию так часто, что почти полностью запомнил все семь романов.

В 2015 году мужчина вступил в ряды морской пехоты. В начале полномасштабного вторжения он защищал Мариуполь в составе 36-й отдельной бригады морской пехоты. После боев на заводе Ильича 12 апреля 2022 года военный в последний раз вышел на связь с родными, а затем оказался в российском плену.

Там пленникам запрещали общаться между собой. Тогда Александр начал шепотом пересказывать побратимам истории о Гарри Поттере. Он рассказал все семь книг, а когда он завершал последнюю, товарищи просили начать все сначала.

Как об истории узнала Джоан Ролинг

Об Александре широкой публике стало известно благодаря сюжетам ТСН, в которых его жена Нелли Иванова рассказывала о муже и ждала его возвращения.

Друзья семьи, корреспондентка ТСН Наталья Нагорная и Нелли Ковальская вместе с сыном Степаном, приезжали почти на каждый обмен военнопленными в надежде увидеть Александра среди освобожденных. Они привозили с собой символические вещи из мира Гарри Поттера: волшебную палочку, игрушечную сову, носки с надписью "Добби свободный" и плакат с цитатой: "После стольких лет?" - "Всегда".

Именно эту историю увидела общественная организация Ukraine WOW, решившая обратиться к Джоан Ролинг.

"Мы прочитали об Александре и его любви к вселенной Гарри Поттера и сразу поняли, что не можем остаться в стороне. Хотелось, чтобы автор "Гарри Поттера" узнала, как ее истории помогли украинскому защитнику и его побратимам выстоять в российском плену", - отметили Ukraine WOW.

Что написала писательница

Джоан Ролинг ответила на обращение и передала украинскому военному книгу со своей подписью и личное письмо.

"Я слышала, что вы большой поклонник Гарри Поттера и что эти истории стали для вас источником поддержки во время российского плена. Я очень рада узнать, что вас освободили и вы вернулись домой, в Украину. От всего сердца желаю вам долгой и счастливой жизни", - написала писательница.

Письмо и книгу Александр получил 31 июля - в день рождения Джоан Ролинг и Гарри Поттера.

Джоан Ролинг поддержала украинского морпеха, который в плену наизусть пересказывал &quot;Гарри Поттера&quot;

Письмо и книга с автографом от Джоан Ролинг (фото: ГО Ukraine WOW)

Сам военный признался, что даже не мог представиь такого развития событий.

"Когда я был в плену, даже представить не мог, что однажды получу письмо от Джоан Ролинг. Ее книги помогали мне и моим собратьям не терять надежду, а ее слова стали для меня большой поддержкой. Я очень счастлив и безгранично благодарен. Искренне ваш, выживший Майорчик", - сказал Иванов.

Джоан Ролинг поддержала украинского морпеха, который в плену наизусть пересказывал &quot;Гарри Поттера&quot;

Морпех Александр Иванов (фото: ГО Ukraine WOW)

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