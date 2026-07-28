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Голливуд поразил выбором сразу двух актрис на роль Монро: кто сыграет легенду в новом фильме

13:29 28.07.2026 Вт
2 мин
Новая лента покажет легендарную блондинку во времена ее наибольшей популярности
aimg Наталия Крижановская
Голливуд поразил выбором сразу двух актрис на роль Монро: кто сыграет легенду в новом фильме Мерлин Монро (фото: Getty Image)
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Голливуд снова обратился к образу Мэрилин Монро. В этот раз легендарную актрису сыграет Дакота Джонсон. Правда, в новой короткометражке зрители увидят сразу две версии знаменитой блондинки.

Об этом РБК-Украина сообщает со ссылкой Hollywoodreporter.

Впечатляющее перевоплощение

Одна из самых популярных актрис Голливуда - Дакота Джонсон, сыграет Мэрилин Монро в новом 17-минутном фильме "Flesh Impact", который сняла режиссер Мэгги Джилленгол. Причем в картине легендарную блондинку покажут в период ее величайшей славы.

Кроме того, известно, что создатели проекта решили не делать очередной традиционный байопик о жизни Монро. Вместо этого они предложат собственный взгляд на легендарную актрису и ее образ. Дакота Джонсон покажет Мэрилин такой, какой знал ее весь мир - молодой, знаменитой и невероятно популярной.

Голливуд поразил выбором сразу двух актрис на роль Монро: кто сыграет легенду в новом фильмеДакота Джонсон (фото: Getty Image)

Для самой Джилленгол история Монро особенно интересна. Режиссер призналась, что ее всегда увлекала легендарная актриса. Именно поэтому она хотела создать о ней историю, позволяющую посмотреть на знакомый образ по-новому.

В фильме также сыграет 93-летняя Эллен Берстин. Она воплотит другую, вымышленную версию Мэрилин - женщину, которой легендарная актриса могла бы стать в более поздние годы жизни

Интересные факты о новом фильме

"Flesh Impact" посвятили 100-летию со дня рождения Мэрилин Монро. Создатели называют короткометражку своеобразным "любовным письмом" к легенде мирового кино.

В фильме также появятся Питер Сарсгаард и Сепиде Моафи. Однако именно Дакота Джонсон стала главной звездой проекта, ведь именно ей придется превратиться в Монро в самый известный период ее жизни.

Интересно, что Мэрилин Монро умерла в молодом возрасте, в 1962 году ей было всего 36 лет. Поэтому создатели фильма решили взглянуть на ее образ не только из-за реальных фактов биографии, но и из-за собственной фантазии.

По словам Мэгги Джилленгол, лента будет не только о Монро. Она также поднимет тему актерской профессии и покажет, насколько эта работа может быть одновременно уязвимой и влиятельной.

Премьера Flesh Impact состоится на Венецианском кинофестивале в сентябре.

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