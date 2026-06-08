ua en ru
Пн, 08 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

Иво Бобул удивил резким похудением: как сейчас выглядит 72-летний артист

13:38 08.06.2026 Пн
2 мин
Новое фото певца из Черновцов вызвало активное обсуждение в сети
aimg Иванна Пашкевич
Иво Бобул удивил резким похудением: как сейчас выглядит 72-летний артист Иво Бобул (фото: facebook.com/ivo.bobul.94)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Народный артист Украины Иво Бобул привлек внимание сети новым фото. Пользователи заметили, что певец заметно похудел, и засыпали его комплиментами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram отеля в Черновцах.

Больше интересного: Лилия Сандулеса обвинила Иво Бобула в оскорбительных заявлениях об их браке: "Мне противно"

Как сейчас выглядит Иво Бобул

Народный артист Украины Иво Бобул на днях посетил один из отелей в Черновцах. Для певца это особое место, ведь там есть номер, названный в его честь.

Администрация отеля не оставила визит артиста без внимания и опубликовала в соцсетях свежее фото с ним.

Именно этот кадр и вызвал активное обсуждение среди пользователей сети.

Подписчики внимательно рассмотрели снимок 72-летнего исполнителя и заметили, что он заметно изменился внешне.

Многих удивило, что Бобул значительно похудел, из-за чего на фото его даже не сразу можно узнать.

Иво Бобул удивил резким похудением: как сейчас выглядит 72-летний артистИво Бобул (фото: instagram.com/bukovyna_hotel)

В комментариях пользователи начали активно делиться впечатлениями. Большинство из них отметили, что артист выглядит замечательно, а изменения ему идут:

  • Добре виглядаєте
  • О, Іво так гарно похудав чи такий ракурс. А може оземпік. Шоб не було, вигляд чудовий. Дякую за творчість. Так тримати
  • Шось Бобул похудав

Сам Иво Бобул пока не объяснял, с чем связаны такие изменения во внешности.

Артист не комментировал, стало ли похудение результатом нового образа жизни, изменения питания или состояния здоровья.

Еще больше интересного:

"Перестал уважать". Иво Бобул резко отреагировал на заявление Сандулесы об аборте

Что Иво Бобул сказал о Билык, Поляковой, Кароль и других звездах

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Іво Бобул Звезды шоу-бизнеса
Новости
Сырский заявил о "плюс 100 квадратных километров" в пользу Украины в мае
Сырский заявил о "плюс 100 квадратных километров" в пользу Украины в мае
Аналитика
82% раскрытых терактов в Украине совершено через Telegram: Андрей Небытов, Нацполиция
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия 82% раскрытых терактов в Украине совершено через Telegram: Андрей Небытов, Нацполиция