Зачем Джоли приезжала в Украину и почему выбрала именно Херсон: раскрыты важные детали

Просила совета

По словам Дули, актриса заранее советовалась с ним относительно поездки и хотела воочию увидеть, как живут украинцы вблизи линии фронта. Именно поэтому среди нескольких возможных направлений был выбран Херсон - город, который ежедневно страдает от российских атак.

"Я встретился с ней в Лондоне незадолго до ее поездки, и она просила моего совета относительно того, куда ей следует поехать. Она настоящая гуманитарная деятельница. Ее чуткость и сочувствие к людям... Всегда стремится понять, как живется людям в условиях войны", - пояснил он.

Дули добавил, что именно в этом украинском городе работают гуманитарные команды и кареты скорой помощи его организации, поэтому они могли обеспечить безопасность звезды во время визита. Кроме того, именно Херсон, по его мнению, лучше всего демонстрирует реалии жизни гражданских людей в прифронтовых условиях.

"Поэтому мы предложили ей Херсон, ведь именно там работают наши кареты скорой помощи. Знал, что там мы сможем надежно о ней позаботиться. И это было место, где она бы действительно поняла, как живется людям на передовой в Украине", - сказал гуманитарный деятель.

Неизменная поддержка

По словам фотографа, который кстати, является и хорошим другом голливудской звезды, Джоли давно поддерживает Украину и искренне переживает за судьбу ее жителей. Он напомнил, что актриса приезжала в нашу страну еще вскоре после начала полномасштабной войны и постоянно интересовалась ситуацией здесь.

Также они вместе неоднократно привлекали внимание международной аудитории к украинским благотворительным и волонтерским инициативам через социальные сети. Дули назвал Джоли человеком, который стремится не просто выражать поддержку, а лично видеть и понимать, через что проходят люди во время войны.

Фотограф убежден, что появление голливудской звезды в Херсоне имело большой моральный эффект для местных жителей и военных. По его словам, после поездки он получил немало сообщений от украинцев, которые были тронуты тем, что знаменитость мирового масштаба приехала в один из самых опасных регионов страны.

"Получил множество сообщений, в частности от двух солдат, которых я знаю годами, и которые находятся на передовой. Они рассказывали, как сильно их порадовало видеть ее там, под антидроновой сеткой, когда она действительно понимала, какова ситуация. Мне кажется, настроение людей, в том числе и жителей Херсона, было настолько приподнятым, что кто-то рассказывал об их городе, где, как мы знаем, происходит "человеческое сафари", - сказал он.

Борщ и маринованные помидоры

Дули также поделился забавной подробностью: он предполагает, что во время пребывания в Украине Джоли пробовала борщ. Более того, ранее актриса уже знакомилась с блюдами украинской кухни. В частности, во время одного из мероприятий в Нью-Йорке он угощал ее маринованными помидорами, которые привез из Харькова от местной жительницы.

"Готовил для нее в Нью-Йорке. Я проводил мероприятие в ее центре Atelier Jolie в Нью-Йорке, около двух лет назад. На первое подал маринованные помидоры, которые привез из Харькова от бабушки по имени Люба. Она их пробовала", - добавил Джайлз.

Джоли в Украине

Для Анджелины Джоли поездка в Херсон не стала первым визитом в Украину во время полномасштабной войны. Еще весной 2022 года голливудская актриса неожиданно приехала во Львов, где встретилась с переселенцами, посетила медицинское учреждение и пообщалась с украинцами, которые пострадали из-за российского вторжения. Ее появление тогда вызвало большой резонанс как в Украине, так и за рубежом.

С тех пор Джоли неоднократно демонстрировала поддержку нашей стране. Она привлекала внимание международного сообщества к гуманитарной ситуации в Украине, поддерживала благотворительные инициативы и рассказывала о последствиях войны для мирного населения.