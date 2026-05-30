ua en ru
Сб, 30 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

Зачем Джоли приезжала в Украину и почему выбрала именно Херсон: раскрыты важные детали

14:02 30.05.2026 Сб
4 мин
Голливудская актриса поддерживает украинцев с первых дней полномасштабной войны
Крижанівська Наталя
Зачем Джоли приезжала в Украину и почему выбрала именно Херсон: раскрыты важные детали Анджелина Джоли (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Британский фотограф, писатель и гуманитарный деятель Джайлз Дули поделился подробностями визита Анджелины Джоли в Украину в ноябре 2025 года.

Подробнее об этом РБК-Украина расскажет со ссылкой на NV.

Больше интересного: Сын Джоли и Питта публично отрекся от фамилии отца

Просила совета

По словам Дули, актриса заранее советовалась с ним относительно поездки и хотела воочию увидеть, как живут украинцы вблизи линии фронта. Именно поэтому среди нескольких возможных направлений был выбран Херсон - город, который ежедневно страдает от российских атак.

"Я встретился с ней в Лондоне незадолго до ее поездки, и она просила моего совета относительно того, куда ей следует поехать. Она настоящая гуманитарная деятельница. Ее чуткость и сочувствие к людям... Всегда стремится понять, как живется людям в условиях войны", - пояснил он.

Дули добавил, что именно в этом украинском городе работают гуманитарные команды и кареты скорой помощи его организации, поэтому они могли обеспечить безопасность звезды во время визита. Кроме того, именно Херсон, по его мнению, лучше всего демонстрирует реалии жизни гражданских людей в прифронтовых условиях.

"Поэтому мы предложили ей Херсон, ведь именно там работают наши кареты скорой помощи. Знал, что там мы сможем надежно о ней позаботиться. И это было место, где она бы действительно поняла, как живется людям на передовой в Украине", - сказал гуманитарный деятель.

Неизменная поддержка

По словам фотографа, который кстати, является и хорошим другом голливудской звезды, Джоли давно поддерживает Украину и искренне переживает за судьбу ее жителей. Он напомнил, что актриса приезжала в нашу страну еще вскоре после начала полномасштабной войны и постоянно интересовалась ситуацией здесь.

Также они вместе неоднократно привлекали внимание международной аудитории к украинским благотворительным и волонтерским инициативам через социальные сети. Дули назвал Джоли человеком, который стремится не просто выражать поддержку, а лично видеть и понимать, через что проходят люди во время войны.

Фотограф убежден, что появление голливудской звезды в Херсоне имело большой моральный эффект для местных жителей и военных. По его словам, после поездки он получил немало сообщений от украинцев, которые были тронуты тем, что знаменитость мирового масштаба приехала в один из самых опасных регионов страны.

"Получил множество сообщений, в частности от двух солдат, которых я знаю годами, и которые находятся на передовой. Они рассказывали, как сильно их порадовало видеть ее там, под антидроновой сеткой, когда она действительно понимала, какова ситуация. Мне кажется, настроение людей, в том числе и жителей Херсона, было настолько приподнятым, что кто-то рассказывал об их городе, где, как мы знаем, происходит "человеческое сафари", - сказал он.

Борщ и маринованные помидоры

Дули также поделился забавной подробностью: он предполагает, что во время пребывания в Украине Джоли пробовала борщ. Более того, ранее актриса уже знакомилась с блюдами украинской кухни. В частности, во время одного из мероприятий в Нью-Йорке он угощал ее маринованными помидорами, которые привез из Харькова от местной жительницы.

"Готовил для нее в Нью-Йорке. Я проводил мероприятие в ее центре Atelier Jolie в Нью-Йорке, около двух лет назад. На первое подал маринованные помидоры, которые привез из Харькова от бабушки по имени Люба. Она их пробовала", - добавил Джайлз.

Джоли в Украине

Для Анджелины Джоли поездка в Херсон не стала первым визитом в Украину во время полномасштабной войны. Еще весной 2022 года голливудская актриса неожиданно приехала во Львов, где встретилась с переселенцами, посетила медицинское учреждение и пообщалась с украинцами, которые пострадали из-за российского вторжения. Ее появление тогда вызвало большой резонанс как в Украине, так и за рубежом.

С тех пор Джоли неоднократно демонстрировала поддержку нашей стране. Она привлекала внимание международного сообщества к гуманитарной ситуации в Украине, поддерживала благотворительные инициативы и рассказывала о последствиях войны для мирного населения.

Больше интересного:

Анджелина Джоли впервые рассказала о своем визите

Как Джоли прибыла тайно и пешком пересекла границу в Украину

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Анджелина Джоли Херсон Голливуд Новости шоу-бизнеса Шоу-бизнес Война в Украине Звезды шоу-бизнеса
Новости
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Аналитика
"Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве