Ольга Сумская рассказала, что помогает ей пережить массированные атаки на Киев
Народная артистка Украины Ольга Сумская призналась, что помогает ей переживать тяжелые времена не опускать руки. Актриса живет неподалеку от Лукьяновки и болезненно воспринимает атаки на родной район, но находит силы продолжать работать.
Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на программу "Хто зверху" .
Вайб Лукьяновского рынка
Артистка призналась, что живет всего в 800 метрах от Лукьяновки. С этим районом у нее связаны студенческие годы и многие личные воспоминания. Поэтому особенно трудно видеть последствия российских атак.
Сумская рассказала, что ее поражают продавщицы, которые даже на фоне разрушенного рынка продолжают работать.
"Когда я вижу этих продавщиц, которые на фоне разбомбленного Лукьяновского рынка продолжают торговать, не могу сдержать эмоций. Для меня это просто образец мужества. Они - непокорные и несгибаемые украинцы", - поделилась артистка.
Кроме того, она добавила, что знакома с этими женщинами уже много лет и даже помнит их имена.
Что помогает Сумской переживать трудные времена
По словам артистки, главной опорой для нее остается работа. Профессия помогает хотя бы ненадолго отвлечься от событий вокруг и переключиться.
"Благодаря профессии я хоть на время могу отвлечься от ужаса вокруг. Работа действительно спасает, позволяет переключиться", - призналась Сумская.
Актриса отметила, что ее вдохновляют съемки, творческие встречи и новые проекты. Самое любимое дело помогает ему держаться и продолжать двигаться вперед даже в трудные времена.
Что еще Сумская говорила о войне и обстрелах
Артистка неоднократно делилась своими переживаниями из-за полномасштабной войны. В частности, в начале вторжения Ольга не хотела покидать Киев и вместе с семьей оставалась в столице. Во время воздушных тревог они прятались в безопасных местах, а справиться с волнением Сумской помогала молитва.
Впоследствии она все же на время выехала в Италию вместе с дочерью. Однако возвращаться в Киев она решила и неоднократно отмечала, что не планирует покидать родной город, несмотря на постоянные российские атаки.
Также Сумская рассказывала о последствиях удара по киностудии имени Александра Довженко. Для актрисы это место имеет особое значение, а в результате атаки были уничтожены костюмы, связанные с ее творческой карьерой.