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Ольга Сумская рассказала, что помогает ей пережить массированные атаки на Киев

11:07 28.07.2026 Вт
2 мин
Народная артистка живет в 800 метрах от Лукьяновки
aimg Наталия Крижановская
Ольга Сумская рассказала, что помогает ей пережить массированные атаки на Киев Ольга Сумская (фото: instagram.com/olgasumska)
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Народная артистка Украины Ольга Сумская призналась, что помогает ей переживать тяжелые времена не опускать руки. Актриса живет неподалеку от Лукьяновки и болезненно воспринимает атаки на родной район, но находит силы продолжать работать.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на программу "Хто зверху" .

Вайб Лукьяновского рынка

Артистка призналась, что живет всего в 800 метрах от Лукьяновки. С этим районом у нее связаны студенческие годы и многие личные воспоминания. Поэтому особенно трудно видеть последствия российских атак.

Сумская рассказала, что ее поражают продавщицы, которые даже на фоне разрушенного рынка продолжают работать.

"Когда я вижу этих продавщиц, которые на фоне разбомбленного Лукьяновского рынка продолжают торговать, не могу сдержать эмоций. Для меня это просто образец мужества. Они - непокорные и несгибаемые украинцы", - поделилась артистка.

Кроме того, она добавила, что знакома с этими женщинами уже много лет и даже помнит их имена.

Что помогает Сумской переживать трудные времена

По словам артистки, главной опорой для нее остается работа. Профессия помогает хотя бы ненадолго отвлечься от событий вокруг и переключиться.

"Благодаря профессии я хоть на время могу отвлечься от ужаса вокруг. Работа действительно спасает, позволяет переключиться", - призналась Сумская.

Актриса отметила, что ее вдохновляют съемки, творческие встречи и новые проекты. Самое любимое дело помогает ему держаться и продолжать двигаться вперед даже в трудные времена.

Что еще Сумская говорила о войне и обстрелах

Артистка неоднократно делилась своими переживаниями из-за полномасштабной войны. В частности, в начале вторжения Ольга не хотела покидать Киев и вместе с семьей оставалась в столице. Во время воздушных тревог они прятались в безопасных местах, а справиться с волнением Сумской помогала молитва.

Впоследствии она все же на время выехала в Италию вместе с дочерью. Однако возвращаться в Киев она решила и неоднократно отмечала, что не планирует покидать родной город, несмотря на постоянные российские атаки.

Также Сумская рассказывала о последствиях удара по киностудии имени Александра Довженко. Для актрисы это место имеет особое значение, а в результате атаки были уничтожены костюмы, связанные с ее творческой карьерой.

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