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"Перси Джексон" возвращается: Disney+ назвал дату премьеры 3 сезона и показал первые кадры

12:01 01.08.2026 Сб
2 мин
Новую ленту фаны смогут увидеть уже в этом году
aimg Наталия Крижановская
"Перси Джексон" возвращается: Disney+ назвал дату премьеры 3 сезона и показал первые кадры Disney+ показал первые кадры нового проекта (скриншот)
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Фанатам "Перси Джексона" придется ждать недолго. Disney+ объявил дату премьеры третьего сезона популярного фэнтезийного сериала и впервые показал зрителям его первые минуты. Новые эпизоды обещают быть максимально близки оригинальной книге Рика Риордана.

Об этом более подробно расскажет РБК-Украина со ссылкой на Variety.

Когда выйдет новый "Перси Джексона и олимпийцы"

Третий сезон сериала стартует на Disney+ 20 ноября 2026 года. Новые эпизоды станут экранизацией третьей книги Рика Риордана "Проклятие титана".

По сюжету Перси Джексон в исполнении Уокера Скобелла вместе с Гровером Андервудом и другими полубогами отправится в новое опасное происшествие. На этот раз героям придется спасать Аннабет Чейз и богиню охоты Артемиду, которые окажутся в плену титана Атласа.

Первые минуты сезона уже показали на фестивале Comic-Con в Сан-Диего. В них Перси и Талия Грейс вступают в стычку с монстром на парковке. После победы Аннабет объясняет, что позвала Перси, поскольку им нужна помощь Талии, чтобы спасти двух полубогов и доставить их в Лагерь полукровок.

Между Перси и Талией при этом сохраняется напряжение, возникшее в конце второго сезона. Герой даже прямо дает понять, что он не хочет видеть дочь Зевса среди своих союзников.

Кто сыграет в новых эпизодах

К своим ролям вернутся также:

  • Уокер Скобелл,
  • Ариан Симхадри,
  • Лия Савва Джеффрис,
  • Тамара Смарт,
  • Чарли Бушнелл,
  • Дэниел Димер,
  • Диор Гуджон.

В то же время в сериале появятся новые персонажи греческой мифологии. Среди них - Нико ди Анджело в исполнении Леви Хрисопулоса, Бьянка ди Анджело, которую сыграет Олов Аберкромби, а также Зои Паслин, Аполлон, Афродита и Гера. Их сыграют соответственно Саара Чодри, Губерт Смилецкий, Кейт Маккиннон и Минг-На Вен.

Вокер Скобелл во время панели на Comic-Con заявил, что считает третий сезон наиболее точной экранизацией книжного первоисточника из всех созданных командой команды.

Стоит добавить, что сериал "Перси Джексон и олимпийцы" основан на популярной фэнтезийной серии Рика Риордана. Первый сезон вышел в конце 2023 года, а второй, созданный по мотивам книги "Море чудовищ", завершился в январе 2026-го.

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