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"Нравится таинственность". Елена Светлицкая пролила свет на отношения с Цымбалюком

23:15 23.07.2026 Чт
2 мин
Актриса прокомментировала последние слухи и объяснила, почему выбирает скрывать личное
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Нравится таинственность". Елена Светлицкая пролила свет на отношения с Цымбалюком Светлицкая и Цымбалюк (фото: instagram.com/olena_svitlytska)
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Елена Светлицкая объяснила, почему не раскрывает подробности личной жизни на фоне слухов о романе с Тарасом Цымбалюком. Она также ответила, намеренно ли они с коллегой поддерживают интригу вокруг своих отношений.

Детальнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью актрисы Like.

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Что сказала Светлицкая о Цымбалюке

Совместные фото, похожие локации и другие детали из соцсетей актеров вызывают у поклонников предположения о романе.

Светлицкая заверила, что они с Тарасом не пытаются специально поддерживать интригу или привлекать дополнительное внимание.

"Мы не делаем ничего специально, не пытаемся удерживать внимание или кого-то раздражать. Просто делимся тем, что сейчас считаем нужным", - заявила она.

&quot;Нравится таинственность&quot;. Елена Светлицкая пролила свет на отношения с ЦымбалюкомСветлицкая о Цымбалюке (фото: instagram.com/olena_svitlytska)

По словам актрисы, она не использует тему личной жизни как инструмент для популярности.

В то же время Елена не скрывает, что ее сердце занято. Однако раскрывать личность любимого она не торопится.

"Скажу вам честно: мне самой нравится эта таинственность. Нравится не показывать своего любимого. Я иду сейчас за своими ощущениями", - призналась она.

Что известно об отношениях Светлицкой и Цымбалюка

Напомним, в сети регулярно обсуждается возможный роман между Тарасом и Еленой. Актеры часто проводят время вместе, публикуют общие фото и видео, что подогревает интерес к их взаимоотношениям.

Раньше мы писали, как они снова подогрели слухи об отношениях во время совместного отдыха. Впрочем, актеры до сих пор не подтвердили, реально ли их связывают романтические отношения.

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