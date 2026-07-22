"Это не кровь": Анатолич попал в аварию на своем элитном ретро-авто

Украинский ведущий Анатолий Анатолич попал в ДТП в Киеве. Авария произошла на улице Богатырской, когда шоумен ехал на своем ретро-кабриолете BMW.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на "сториз" со страницы ведущего в Instagram.

Что произошло на дороге

По словам ведущего, он двигался в плотном потоке машин. Вдруг на средней полосе увидел автомобиль Skoda, стоявший прямо посреди дороги. Как утверждает Анатолич, водитель не выставил знак аварийной остановки и не включил аварийные сигналы.

Поэтому шоумен не успел вовремя объехать автомобиль и врезался в него.

"Случилось небольшое ДТП. Но главное, что все живы-здоровы, никто не пострадал. Да и в автомобиле не такие серьезные повреждения. Кстати, за 20 лет за рулем я впервые кого-то задел", - рассказал он.

Анатолич подробно рассказал о ДТП (скриншот)

Ведущий также признался, что не знает, почему именно автомобиль остановился посреди дороги.

"Это не кровь" - что произошло с авто Анатолича

В результате столкновения повреждения получила левая часть ретро-кабриолета ведущего. На опубликованных кадрах можно увидеть царапины и вмятины на переднем крыле и бампере.

На машине остались красные следы от другого автомобиля. Увидев их, некоторые могли подумать, что в аварии есть пострадавшие, однако Анатолич поспешил объяснить ситуацию.

"Это не кровь. Это краска красного авто", - подчеркнул шоумен.

Ведущий показал последствия происшествия (скриншот)

Несмотря на ДТП, серьезных последствий авария не имела. Сам ведущий и другие участники ДТП остались невредимыми.

Что известно об авто Анатолича

Шоумен не раз рассказывал о своей любви к автомобилям. Одной из самых любимых машин ведущего есть яркий желтый кабриолет BMW 2004 года выпуска.

По словам ведущего, мечта о собственном кабриолете у него появилась после путешествия в США. Претворить ее в жизнь Анатолич смог примерно десять лет назад. Тогда он приобрел автомобиль около 27 тысяч долларов.

Несмотря на солидный возраст транспортного средства, Анатолич не спешит расставаться со своим BMW. Он рассказывал, что машина уже имеет значительный пробег - около 283 тысяч километров. В то же время ездит на ней Анатолич преимущественно в теплое время года.

Он также признавался, что эта машина нравится ему прежде всего по внешнему виду. Сам он называл ее не самой дорогой в своем автопарке, но особенной для себя.

Известно, что у Анатолича есть и другие автомобили. Среди них - электрокар Volkswagen ID.6 и Mercedes-Benz G-Class. Тем не менее, именно желтый BMW-кабриолет остается одной из самых заметных машин ведущего.