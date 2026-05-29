ua en ru
Пт, 29 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

Украинский фильм "2000 метрів до Андріївки" получил "Эмми": детали

18:39 29.05.2026 Пт
2 мин
Лента, посвященная войне в Украине, получила признание и была представлена сразу в шести номинациях
Крижанівська Наталя
Украинский фильм "2000 метрів до Андріївки" получил "Эмми": детали Еще один украинский фильм получил мировое признание (фото: Getty Images)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Украинское кино продолжает громко заявлять о себе в мире. В частности, документальный фильм "2000 метрів до Андріївки" режиссера Мстислава Чернова получил одну из самых престижных телевизионных наград - международную премию "Эмми".

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на официальный сайт премии.

Больше интересного: Звукорежиссер из Львова впервые в Украине получил Grammy

Мировое признание и почетная премия

Награду украинская лента получила на 47-й церемонии "News&Documentary Emmy Awards" в номинации за лучшую режиссуру документального кино.

Однако в целом фильм был номинирован еще в нескольких категориях, среди которых: лучший документальный фильм, монтаж, сценарий и операторская работа.

Что известно о картине

"2000 метрів до Андріївки" рассказывает о боях за село Андреевка, что в Донецкой области и путь украинских военных через опасные позиции врага. Авторы показали войну глазами самих бойцов - без постановок и украшений. Камера буквально сопровождает бойцов на передовой, передавая атмосферу напряжения, страха и истощения.

Украинский фильм &quot;2000 метрів до Андріївки&quot; получил &quot;Эмми&quot;: деталиФильм "2000 метрів до Андріївки" (скриншот)

При этом фильм сосредоточен не только на боевых действиях, но и на эмоциях военных, их разговорах, переживаниях и взаимной поддержке. В картине нет постановочных сцен, ведь все снято во время реальных боевых операций.

Что же касается названия фильма, то оно символизирует расстояние, которое украинским защитникам пришлось преодолевать ценой чрезвычайных усилий и риска для жизни. Лента также показывает, насколько тяжелой является каждая деоккупация украинских территорий.

Если говорить о режиссере Мстиславе Чернове, то, кроме него, над лентой работал еще и оператор Алекс Бабенко.

Что означает награда "Эмми" для украинского кино

Важно подчеркнуть, что премия "Эмми" считается одной из важнейших наград в сфере телевидения и документалистики. Ею ежегодно награждают сильнейшие телевизионные и документальные проекты со всего мира за профессиональную режиссуру, сценарий, операторскую работу и общественную важность.

Для украинской документалистики это также возможность привлечь еще больше внимания к войне и историям людей, которые через нее проходят. Кроме того, победа на "Эмми" открывает новые перспективы для украинских авторов, в частности международные фестивали, сотрудничество с крупными студиями и широкую аудиторию за рубежом.

Больше интересного:

"Страсти Христовы" Мела Гибсона получили дату релиза

Николас Кейдж дебютировал в сериале "Паук-Нуар"

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
фильмы Шоу-бизнес Война в Украине
Новости
Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
Россия готовит новый массированный удар по Украине, - Зеленский
Аналитика
"Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем
Дмитрий Олейникжурналист, ведущий YouTube-канала РБК-Украина "Я видел политиков, которые обнимались с россиянами": интервью с Николаем Вереснем