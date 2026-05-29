Украинский фильм "2000 метрів до Андріївки" получил "Эмми": детали

Украинское кино продолжает громко заявлять о себе в мире. В частности, документальный фильм "2000 метрів до Андріївки" режиссера Мстислава Чернова получил одну из самых престижных телевизионных наград - международную премию "Эмми".

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на официальный сайт премии .

Мировое признание и почетная премия

Награду украинская лента получила на 47-й церемонии "News&Documentary Emmy Awards" в номинации за лучшую режиссуру документального кино.

Однако в целом фильм был номинирован еще в нескольких категориях, среди которых: лучший документальный фильм, монтаж, сценарий и операторская работа.

Что известно о картине

"2000 метрів до Андріївки" рассказывает о боях за село Андреевка, что в Донецкой области и путь украинских военных через опасные позиции врага. Авторы показали войну глазами самих бойцов - без постановок и украшений. Камера буквально сопровождает бойцов на передовой, передавая атмосферу напряжения, страха и истощения.

При этом фильм сосредоточен не только на боевых действиях, но и на эмоциях военных, их разговорах, переживаниях и взаимной поддержке. В картине нет постановочных сцен, ведь все снято во время реальных боевых операций.

Что же касается названия фильма, то оно символизирует расстояние, которое украинским защитникам пришлось преодолевать ценой чрезвычайных усилий и риска для жизни. Лента также показывает, насколько тяжелой является каждая деоккупация украинских территорий.

Если говорить о режиссере Мстиславе Чернове, то, кроме него, над лентой работал еще и оператор Алекс Бабенко.

Что означает награда "Эмми" для украинского кино

Важно подчеркнуть, что премия "Эмми" считается одной из важнейших наград в сфере телевидения и документалистики. Ею ежегодно награждают сильнейшие телевизионные и документальные проекты со всего мира за профессиональную режиссуру, сценарий, операторскую работу и общественную важность.

Для украинской документалистики это также возможность привлечь еще больше внимания к войне и историям людей, которые через нее проходят. Кроме того, победа на "Эмми" открывает новые перспективы для украинских авторов, в частности международные фестивали, сотрудничество с крупными студиями и широкую аудиторию за рубежом.