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Веня из ВКВ женился и показал обручальные кольца (фото)

15:42 03.06.2026 Ср
2 мин
Комик и его возлюбленная официально стали супругами после почти 8 лет вместе
aimg Сюзанна Аль Мариди
Веня из ВКВ женился и показал обручальные кольца (фото) Александр Венедчук (фото: instagram.com/ven4os)
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Юморист Александр Венедчук поделился радостной новостью об изменениях в личной жизни. Он женился на возлюбленной после почти 8 лет отношений.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram юмориста.

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Веня из ВКВ женился: что известно

О переменах в личной жизни юморист рассказал, опубликовав совместный кадр с любимой Кариной.

Пара не стала устраивать громких анонсов или делиться подробностями церемонии, но показала обручальные кольца.

На фото молодожены позируют счастливые и с улыбками в удобной повседневной одежде.

"Ну а я уже шо? Ну я уже все" - лаконично подписал кадр Александр.

Веня из ВКВ женился и показал обручальные кольца (фото) Веня из ВКВ женился (скриншот)

Карьера и личная жизнь Вени

Напомним, что Венедчук прославился участием в "Лиге смеха" в составе команды "Ветерани космічних військ". После этого они продолжили творческую деятельность, создав собственные проекты в YouTube - "Вікторина" и "Еліас".

В декабре прошлого года Веня объявил о выходе из ВКВ. Тогда он заявил, что это личное решение и отметил отсутствие конфликтов или недоразумений.

"Это только мое решение. Надеюсь, вы меня поймете и поддержите, поверьте, так будет лучше", - поделился комик.

В то же время Александр пообещал продолжать творческий путь в другом формате.

О личной жизни юморист почти не рассказывает. Лишь изредка он делится совместными кадрами с любимой.

Так, в июне 2021 года он сообщил, что они с избранницей отметили три года вместе. Соответственно, в этом году они будут праздновать 8-ю годовщину.

Веня из ВКВ женился и показал обручальные кольца (фото) Веня с возлюбленной Кариной (фото: instagram.com/ven4os)

Также в прошлом году Александр пережил проблемы со здоровьем. Во время съемок одного из выпусков шоу "Еліас" ему внезапно стало плохо. Врачи обнаружили кровоизлияние в мозг.

Александр перенес операцию и некоторое время не участвовал в съемках. Лишь в марте он вернулся на экраны. Позже осенью юморист рассказал о новом этапе реабилитации.

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