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44-річна Різ Уізерспун у квітчастій міні-сукні підкорила стрункою фігурою

Новость на русском → США, Вівторок 23 лютого 2021 17:01
44-річна Різ Уізерспун у квітчастій міні-сукні підкорила стрункою фігурою Різ Уізерспун (фото: instagram.com/reesewitherspoon)
Автор: Lite

Різ Уізерспун знову підкорила своєю красою і стрункістю. Зірка позує в домашній обстановці за роботою. Але виглядає, немов тільки що вийшла від кращих майстрів б'юті-індустрії.

Фото з'явилося в блозі зірки всього кілька годин тому, а вже набрало масу лайків і приємних відгуків.

Різ приміряла кремового відтінку міні-сукню з квітковим пинтом, яка зробила її фігуру витонченою. Доповнили образ золоті сережки і стильні окуляри в чорній оправі. Волосся Різ випрямила, а макіяж зробила натуральний, акцентувавши увагу на життєрадісних відтінках. Лук вийшов по-справжньому весняним і легким. І Різ отримала за нього максимальну кількість приємних відгуків.

"Прекрасна", "Чудова", "Ти така красива", "Ти така гарненька", "Вау", "Краща завжди", "Прекрасний ангел", "Я люблю тебе дуже сильно", "Ідеал", "Прекрасна", - не вщухає шквал компліментів.

44-річна Різ Уізерспун у квітчастій міні-сукні підкорила стрункою фігуроюРіз в новому образі (фото: instagram.com/reesewitherspoon)

Нагадаємо, не так давно Різ демонструвала нові фото своїх дітей, які також ростуть дуже красивими.

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