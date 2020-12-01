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45-річна Єва Лонгорія в спокусливій вечірній сукні захопила розкішним тілом

Новость на русском → Вівторок 01 грудня 2020 20:38
45-річна Єва Лонгорія в спокусливій вечірній сукні захопила розкішним тілом Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Акторка показала відмінний образ вечір

Єва Лонгорія стала знову радувати шанувальників модними постами. Цього разу образ вона вибрала вечірній аутфіт. Актриса одягла чорну плісировану сукню зі шлейфом, яка оголила тендітні плечі, апетитні форми і стрункі ноги зірки "Відчайдушних домогосподарок". До вбрання вона підібрала високі чоботи на значних шпильках. Пишна зачіска і макіяж в бежево-коричневих відтінках стали завершальною краплею бездоганного образу.

45-річна Єва Лонгорія в спокусливій вечірній сукні захопила розкішним тілом
Новий образ Лонгорії (фото: instagram.com/evalongoria)

Виглядає 45-річна зірка настільки чарівно, що миттєво змусила мережу писати їй численні компліменти. "Сексуальна королева", "Спокусливі чоботи", "Королева", "Чудова", "Виходь за мене", "Прекрасна", "Красуня", "Вау", "Люблю тебе так сильно", "Позачасова краса", - пишуть фолловери. Деякі, до речі, розгледіли на фото кругленький животик, припустивши, що Лонгорія вагітна.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Єва Лонгорія показала, як підтримує себе у формі. Напередодні Дня подяки зірка вирушила в спортзал, показавши посліовувачам свою струнку фігуру в облягаючому спортивному костюмі.

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