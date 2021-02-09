45-річна Єва Лонгорія в спокусливому платті-сорочці підкорила витонченою фігурою

45-річна актриса приміряла стильне біле плаття-сорочку, доповнене перетином на талії, пишними рукавами і відвертим розрізом по нозі. До них Єві підібрали сріблясті босоніжки на високих підборах, а також вишукані прикраси. За зачіску відповідав Кен Павс, який створює образи для багатьох зірок, включаючи Вікторію Бекхем. А макіяж зробила Элан Бонджорно, яка відома своїм умінням в "омолоджуючому" мейк-апі.



Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Єва Лонгорія виклала пост у себе в блозі і тут же отримала масу компліментів. Фанати відзначили стрункі ноги, тонку талію, а також вічно квітучу красу Лонгорії, яка вже багато років надихає їх на експерименти зі стилем.

"Краса", "Білий лебідь", "Елегантна", "Ти така одна", "Це плаття!", "Просто вау", "Діва", "Дивна", "Нереальна", "Яка ж ти красива", - пишуть їй під постом фоловери.