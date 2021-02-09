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45-річна Єва Лонгорія в спокусливому платті-сорочці підкорила витонченою фігурою

Новость на русском → США, Вівторок 09 лютого 2021 20:19
45-річна Єва Лонгорія в спокусливому платті-сорочці підкорила витонченою фігурою Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)
Автор: Lite

Єва Лонгорія показала новий стильний образ, який підкреслив її фігуру.

Нове фото актриса запостила у своєму блозі мережі Іnstagram.

45-річна актриса приміряла стильне біле плаття-сорочку, доповнене перетином на талії, пишними рукавами і відвертим розрізом по нозі. До них Єві підібрали сріблясті босоніжки на високих підборах, а також вишукані прикраси. За зачіску відповідав Кен Павс, який створює образи для багатьох зірок, включаючи Вікторію Бекхем. А макіяж зробила Элан Бонджорно, яка відома своїм умінням в "омолоджуючому" мейк-апі.

45-річна Єва Лонгорія в спокусливому платті-сорочці підкорила витонченою фігурою
Єва Лонгорія (фото: instagram.com/evalongoria)

Єва Лонгорія виклала пост у себе в блозі і тут же отримала масу компліментів. Фанати відзначили стрункі ноги, тонку талію, а також вічно квітучу красу Лонгорії, яка вже багато років надихає їх на експерименти зі стилем.

"Краса", "Білий лебідь", "Елегантна", "Ти така одна", "Це плаття!", "Просто вау", "Діва", "Дивна", "Нереальна", "Яка ж ти красива", - пишуть їй під постом фоловери.

До речі, раніше уміння носити біле плаття-сорочку демонструвала ще одна знаменитість - 51-річна співачка і актриса Дженніфер Лопес.

Нагадаємо, зараз у мережі обговорюють можливу зраду Лопес Алекса Родрігеса.

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