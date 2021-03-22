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46-річна Вікторія Бекхем в розкішній сукні в підлогу підкорила мережу стрункою фігурою

Новость на русском → Великобританія, Понеділок 22 березня 2021 18:16
46-річна Вікторія Бекхем в розкішній сукні в підлогу підкорила мережу стрункою фігурою Вікторія Бекхем (фото: instagram.com/victoriabeckham)
Автор: Lite

Вікторія Бекхем показала новий образ, який неймовірно надихнув її фанатів. Британська ікона стилю одягла сукню в бежевому відтінку, яка підкреслила фігуру 46-річної знаменитості.

Коротке відео, яке вона запостила собі на сторінку, просто підірвало мережу.

Вікторія показала одну з суконь нової колекції - бежевого відтінку, на тонких бретельках, з злегка розкльошеною спідницею. Доповнили вбрання білі туфельки на шпильках, вишукана укладка хвилею, а також макіяж в бежевих тонах. У підпису вона згадала свій зріст:

Вікторія у новому образі. (відео: instagram.com/victoriabeckham)

"Гарні зразки, поки ви не зрозумієте, що ви не зовсім модельного росту! Буду носити це все літо (як тільки вшию)", - написала Вікторія.

Незважаючи на свій мініатюрний зріст, виглядала вічно молода зірка просто розкішно, чим змусила фанів писати численні приємні слова: "Вікторія, це щось", "Вау, як красиво", "Все ще приголомшлива", "Мені подобається той факт, що ви знаєте, що ВИ можете продати це краще, ніж хто-небудь! Ви виглядаєте приголомшливо", "Чудове плаття, і ти виглядаєш приголомшливо"...

Раніше Вікторія захопила красою 9-річної дочки Харпер Севен.

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