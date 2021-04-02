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54-річна Сальма Хайєк у квітчастій блузі захопила молодістю і красою

Новость на русском → США, П'ятниця 02 квітня 2021 19:19
54-річна Сальма Хайєк у квітчастій блузі захопила молодістю і красою Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайєк стала героїнею нового номера People Magazine, знявшись у фотосесії разом зі своєю улюбленою совою. Зірка знову порадувала своєю нев'янучою красою.

Актриса поділилася знімками у своєму блозі мережі Instagram, викликавши бурхливу реакцію прихильників.

"Так схвильована бути частиною найбільш красивого випуску @PEOPLE з моєю совою Керінг, яка повністю затьмарила мене. Випуск з'явиться в газетних кіосках завтра!!!!", - поділилася актриса під знімками своєю радістю.

Одягнена вона яскраво і по-весняному: блуза з пишними рюшами і великими квітами підкреслила квітучу зовнішність самої Сальми. Для другого образу їй знайшли біле плаття з рожевим малюнком - також рослинним. Тіні і помаду зірці підбирали під вбрання, так що луки стали гармонійними і стильними.

54-річна Сальма Хайєк у квітчастій блузі захопила молодістю і красою

Сальма Хайєк у новій зйомці (фото: instagram.com/salmahayek)

Свого незвичайного вихованця Сальма тримає на плечі, а в відео грає з совою, саджаючи собі на голову. У короткому ролику вона розповіла, які чудові ці птахи і як їй пощастило з Керінг.

Сальма Хайєк з улюбленцем (відео: instagram.com/salmahayek)

"Королева сов", "О боже, це просто зробило мій день!", "Ти просто чудова", "Виглядаєш так чудово і привабливо", "Це шалено красиво", "Ой, він такий щасливчик", "Наймиліший хлопець", "О боже, це просто дуже мило!"...

Раніше Сальма показала своє селфі крупним планом.

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