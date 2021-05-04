56-річна Моніка Беллуччі захопила розкішним тілом на гарячому фото з ванної

Моніка Беллуччі на новому знімку сидить у ванній кімнаті, накинувши на оголене тіло тільки в'язану накидку. Фігура культової кінокартини виглядає як і раніше розкішно: ніжна лінія плечей, гладка шкіра, спокусливі обриси... Здається, Моніка скинула десяток років. Стилісти продумали образ актриси до дрібниць, зробивши їй макіяж в тон накидці, а волосся завили легкими хвилями і розпустили по плечах.

Моніка Беллуччі розбурхує уяву фанатів (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Ще один кадр з кавер-сторі Madame Figaro Paris", - написала спекотна зірка. У відповідь вона отримала масу компліментів: "Королева", " Прекрасна!", "Чудова", "Моя мала", "Богиня", "Красуня", "Вау, супер, Моніка", "Витонченість і жіночність переплітаються з красою і ніжністю чарівної жінки", - пишуть фоловери.