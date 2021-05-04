ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

56-річна Моніка Беллуччі захопила розкішним тілом на гарячому фото з ванної

Новость на русском → Париж, Вівторок 04 травня 2021 20:33
56-річна Моніка Беллуччі захопила розкішним тілом на гарячому фото з ванної Моніка Беллуччі (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)
Автор: Lite

Моніка Беллуччі продовжує розбурхувати мережу своїми відвертими фото з останньої зйомки для французького журналу Madame Figaro Paris.

Актриса запостила в своєму блозі нове фото, де позує напівоголеною.

Моніка Беллуччі на новому знімку сидить у ванній кімнаті, накинувши на оголене тіло тільки в'язану накидку. Фігура культової кінокартини виглядає як і раніше розкішно: ніжна лінія плечей, гладка шкіра, спокусливі обриси... Здається, Моніка скинула десяток років. Стилісти продумали образ актриси до дрібниць, зробивши їй макіяж в тон накидці, а волосся завили легкими хвилями і розпустили по плечах.

56-річна Моніка Беллуччі захопила розкішним тілом на гарячому фото з ванної

Моніка Беллуччі розбурхує уяву фанатів (фото: instagram.com/monicabellucciofficiel)

"Ще один кадр з кавер-сторі Madame Figaro Paris", - написала спекотна зірка. У відповідь вона отримала масу компліментів: "Королева", " Прекрасна!", "Чудова", "Моя мала", "Богиня", "Красуня", "Вау, супер, Моніка", "Витонченість і жіночність переплітаються з красою і ніжністю чарівної жінки", - пишуть фоловери.

Нагадаємо, зараз Моніка Беллуччі активно займається зйомками і виступає в театрі. А в особистому житті актриси поки що немає змін. Останнім її коханим був молодий художник, з яким Моніка залишилася після розставання друзями.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Мода молодежь актриса фигура Моника Беллуччи
Скандали тижня
Скандали тижня
Голос країни: інтриги шоу
Голос країни: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Лікар розповіла про нові симптоми COVID-19: вони сильно змінилися
Лікар розповіла про нові симптоми COVID-19: вони сильно змінилися