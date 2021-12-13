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Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото)

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Понеділок 13 грудня 2021 14:10
Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото) Андре Тан (instagram.com/andre_tan_official/)
Автор: RBC.UA

Дизайнер Андре Тан продовжує серію колаборацій з відомими людьми зі світу української моди та шоу-бізнесу. Напередодні новорічних свят запрошеною зіркою, яка взяла участь у створенні капсульної колекції, стала fashion-фотограф Соня Плакідюк.

Всі наряди з колекції прекрасно впишуться в новорічний вайб. Як виникла ідея колаборації, Lite розповіла прес-служба Андре Тана.

Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото)Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото)

"Соня - одна з найстильніших зірок українського шоу-бізнесу. Упевнений, багато хто дивився проект "Топ-модель по-українськи" тільки заради її ефектних нарядів.

У нашій колекції ми постаралися відобразити всі основні коди персонального стилю Соні: міні-сукні та топи з хвилями, банти і рюші, сексуальні розрізи, рожевий колір і естетику pin-up. У підсумку вийшла дуже гламурна капсула в найкращому сенсі цього слова", - говорить Андре.

Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото)Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото)Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото)Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото)

У колекцію Andre Tan X Moi Sofism увійшли строгі чорні сукні з білими комірцями, сексуальні комбінезони, романтичні сарафани, блузи у вікторіанському стилі і водолазки з розсипом сяючих кристалів.

Образи доповнюють елегантні аксесуари: напівпрозорі рукавички, оксамитові обручі, накрохмалені банти і шовковий камербанд.

Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото)Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото)Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото)

"Коли Андре запропонував мені зробити спільну капсулу, я верещала від захвату! Сама обожнюю вбиратися з приводу і без - і мені хотілося, щоб кожна дівчина в нашій країні відчула себе зіркою!

Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото)Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото)Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото)Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото)Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото)Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото)

Сексуальність, самоіронія і силуети "поза часом" - кожна річ в колекції дарує відчуття свята. Це образи - для візиту в оперу і на новорічний корпоратив, для побачення і випускного. Для будь-якого випадку, коли хочеться виглядати чарівно!",- каже Соня.

Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото)Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото)

Банти, волани і рожевий: Андре Тан і Соня Плакідюк показали, як вбратися на Новий рік (фото)

Яскраво і святково! (фото: прес-служба Андре Тана)

Нагадаємо, що раніше колекції для бренду Andre Tan створювали головний редактор журналу ELLE Соня Забуга, телеведуча Катя Осадча і поп-діва Ольга Полякова.

Раніше Андре Тан представив экофрендлі колекцію, актуальні тренди.

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