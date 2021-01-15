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Бездоганна: Наталія Водянова в зухвалій міні-спідниці підкорила витонченою фігурою

Новость на русском → Париж, П'ятниця 15 січня 2021 17:34
Бездоганна: Наталія Водянова в зухвалій міні-спідниці підкорила витонченою фігурою Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)
Автор: Lite

Наталя Водянова, яка є обличчям Guerlain вже досить давно, днями дала інтерв'ю з приводу запуску нового продукту культового бренду. Модель у своїх сторіз докладно показала, як готувалася до зустрічі з командою, як проходив захід і який образ їй створили. А пізніше додала і фото в блозі.

Бездоганна: Наталія Водянова в зухвалій міні-спідниці підкорила витонченою фігурою

Наталя Водянова показала новий образ (фото: instagram.com/natasupernova)

Модель і мама п'ятьох дітей продемонструвала свою любов до міні. Вона вибрала образ в ніжних бежевих відтінках: гольф, піджак і коротку спідницю від Уляни Сергієнко. Доповнили вбрання білі високі чоботи на стійкому каблуці з ремінцем на халявах. З аксесуарів Водянова одягла широкий ланцюжок з великою підвіскою. Макіяж візажисти Guerlain їй зробили за допомогою продуктів даного бренду. Бездоганний тон з легким блиском, яскраві губи і мерехтливі тіні, які зробили очі Наталі ще більш яскравим і блискучим.

Бездоганна: Наталія Водянова в зухвалій міні-спідниці підкорила витонченою фігуроюБездоганна: Наталія Водянова в зухвалій міні-спідниці підкорила витонченою фігуроюБездоганна: Наталія Водянова в зухвалій міні-спідниці підкорила витонченою фігуроюБездоганна: Наталія Водянова в зухвалій міні-спідниці підкорила витонченою фігуроюБездоганна: Наталія Водянова в зухвалій міні-спідниці підкорила витонченою фігуроюНаталія для інтерв'ю (фото: instagram.com/natasupernova)

Волосся, яке модель нещодавно пофарбувала в блонд, стилісти уклали в об'ємну зачіску. Періодично Наталія перекидала його на один бік, кокетливо дивлячись в камери фотографів.

"Спасибі всім @guerlain за те, що завжди змушував мене відчувати, що робота - це мій дім", - написала Наталя. "Піджак шикарний, що це за бренд?", "Підкажіть, будь ласка, марку вашого джемпера", "Закохана в ваше кольє, який це бренд?", - тут же посипалися на Водянову питання від фоловерів. Модель з задоволенням відповіла всім.

Раніше ми писали, що Наталя показала, в чому ходить вдома.

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