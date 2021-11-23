Бездоганний дует: Джастін і Хейлі Бібер показали стильний парний лук для спільного виходу в світ

Днями ікона стилю і модель Хейлі Бібер відзначила 25-річчя. Серед безлічі побажань для фешн-діви виділялося привітання її чоловіка, співака Джастіна Бібера. "Моєму улюбленому хлюпику на день народження. Моє серце належить тобі. Мої очі належать тобі, мої губи належать тобі. Я весь твій. Я такий щасливий бути твоїм. Ти моя назавжди. Життя ніколи не мало більшого сенсу, поки ти не стала моєю дружиною. Я ніколи не перестану любити тебе, я ніколи не перестану обіймати тебе і ніколи не перестану захищати тебе. Ти - моя королева, мені більш ніж достатньо, і я буду кожен день змушувати тебе відчувати себе королевою, якою ти є. Як сказала б твоя бабуся зі своїм португальським акцентом, "щасливого дня народження, мала!". Люблю тебе до кінця століть, а потім і після цього:)", - написав Джастін.

Після хлопець запостив кілька фото зі святкування цієї події. Парні луки музиканта та ікони стилю вкотре доводять, як вдало вони "синхронізувалися".

Хейлі одягла оксамитовий комбінезон з тонким поясом на талії, який підкреслив її струнку фігуру. Доповнили образ шикарні деталі: довгі сережки з камінням і босоніжки на високих шпильках. Волосся зірка уклала в варіацію вічно модної "мальвінки", а макіяж зробила в приглушених золотисто-бронзових тонах. Чоловік дівчини одягнув широкі чорні штани, білу футболку-оверсайз, а також чорний шкіряний плащ. Завершили його образ шапка біні і чорні туфлі. Пара зробила кілька спільних фото, показавши, як вдало вони виглядають разом. Натхнення для всіх закоханих пар забезпечено! Хейлі і Джастін Бібер (фото: instagram.com/justinbieber)