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Бездоганний дует: Джастін і Хейлі Бібер показали стильний парний лук для спільного виходу в світ

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Вівторок 23 листопада 2021 19:19
Бездоганний дует: Джастін і Хейлі Бібер показали стильний парний лук для спільного виходу в світ Хейлі та Джастін Бібер (фото: instagram.com/justinbieber)
Автор: RBC.UA

Днями ікона стилю і модель Хейлі Бібер відзначила 25-річчя. Серед безлічі побажань для фешн-діви виділялося привітання її чоловіка, співака Джастіна Бібера.

"Моєму улюбленому хлюпику на день народження. Моє серце належить тобі. Мої очі належать тобі, мої губи належать тобі. Я весь твій. Я такий щасливий бути твоїм. Ти моя назавжди. Життя ніколи не мало більшого сенсу, поки ти не стала моєю дружиною. Я ніколи не перестану любити тебе, я ніколи не перестану обіймати тебе і ніколи не перестану захищати тебе. Ти - моя королева, мені більш ніж достатньо, і я буду кожен день змушувати тебе відчувати себе королевою, якою ти є. Як сказала б твоя бабуся зі своїм португальським акцентом, "щасливого дня народження, мала!". Люблю тебе до кінця століть, а потім і після цього:)", - написав Джастін.

Після хлопець запостив кілька фото зі святкування цієї події. Парні луки музиканта та ікони стилю вкотре доводять, як вдало вони "синхронізувалися".

Хейлі одягла оксамитовий комбінезон з тонким поясом на талії, який підкреслив її струнку фігуру. Доповнили образ шикарні деталі: довгі сережки з камінням і босоніжки на високих шпильках. Волосся зірка уклала в варіацію вічно модної "мальвінки", а макіяж зробила в приглушених золотисто-бронзових тонах.

Чоловік дівчини одягнув широкі чорні штани, білу футболку-оверсайз, а також чорний шкіряний плащ. Завершили його образ шапка біні і чорні туфлі. Пара зробила кілька спільних фото, показавши, як вдало вони виглядають разом. Натхнення для всіх закоханих пар забезпечено!

Бездоганний дует: Джастін і Хейлі Бібер показали стильний парний лук для спільного виходу в світБездоганний дует: Джастін і Хейлі Бібер показали стильний парний лук для спільного виходу в світБездоганний дует: Джастін і Хейлі Бібер показали стильний парний лук для спільного виходу в світБездоганний дует: Джастін і Хейлі Бібер показали стильний парний лук для спільного виходу в світХейлі і Джастін Бібер (фото: instagram.com/justinbieber)

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