Битва наречених: найстильніші та найневдаліші весільні образи українських зірок

Коли справа стосується вибору весільного вбрання, компромісів бути не може - кожна наречена хоче бути найкрасивішою, найбільш бажаною і стильною. І з останнім пунктом навіть у зірок, незважаючи на широкі можливості і послуги кращих майстрів, бувають промахи.

Яка з наречених українського шоу-бізнесу блискуче впоралася з вибором весільного вбрання, а яка могла постаратися краще, розповідає стилістка Анна Пономаренко .

"Вибір весільного образу - челендж для будь-якої жінки. А для зірок це завдання додаткової складності, оскільки їх образи шанувальники і хейтери розглядають з особливою увагою. Українські зірки у виборі вбрання намагаються балансувати між персональним стилем, публічним образом і трендами", - міркує Анна. Спеціально для Lite вона коментує весільні образи найвідоміших наречених.

Еліна Світоліна

Обожнюю весільні образи з брюками. Вбрання для Еліни створював Вірджіл Абло, засновник бренду Off-White. Бренд підкорив світ завдяки зухвалим образам і легко впізнаваному вуличному стилю. Тому комбінезон з лавандовим шлейфом виглядає сучасно, сміливо і легко.

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс (фото: instagram.com/elisvitolina)

Тіна Кароль

Весільна сукня Тіни в стилі ампір виглядає дуже в дусі середини 2000-х і відповідає образу співачки в ті роки: трохи наївності, ніжність і юність. Доречність бантика на весільному вбранні залишиться на совісті творця наряду.

Тіна Кароль та Євген Огір (фото: facebook.com/tina.karol)

Настя Каменських

Сценічний образ співачки дуже гарячий, тому і весільне вбрання поєднало кілька елементів: сексуальність і традиційність силуету.

Настя Каменських і Потап (фото: instagram.com/kamenskux)

Надя Дорофєєва

Сукня співачки виявилася досить стриманою і лаконічною. Акцент був на аксесуарах, і мені подобається це рішення. Об'ємні сережки і металевий пояс зробили його сучасним, залишивши загальну весільну естетику.

Надя Дорофєєва і Володимир Дантес (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Анна Седокова

Образ у Анни завжди ультрасексуальний, тому облягаюча весільна сукня з глибоким декольте - логічне його продовження. Мені хочеться менше білого мережива в образі, оскільки занадто багато декору, що перевантажує плаття.

Анна Седокова і Яніс Тімма (фото: instagram.com/janis.timma)

Олександра Комарова

Олександра - дівчина з хорошим відчуттям актуальності, тому вона вибрала ніжне і досить лаконічне плаття, зробивши акцент на декор рукавів. Юність - найкраще доповнення до сукні, тому модель зробила ставку на свою зовнішність і не прогадала.

Олександра Кучеренко та Дмитро Комаров (фото: instagram.com/komarovmir)

Христина Остапчук

Як дівчина дуже модна, вона вибрала сучасні сукні. Перше плаття - максимум лаконічності і помітний аксесуар на голову. А друге - гламурне і пишне, як і саме святкування.

Христина та Володимир Остапчук (фото: instagram.com/kristygor)

Оля Горбачова

Весілля Ольги Горбачової та Юрія Нікітіна (фото: instagram.com/gorbachovaolga)

Співачка обрала сукню з етнічними елементами в традиційних європейських матеріалах. Вийшов дивний мікс, особливо в поєднанні з б'юті-образом.