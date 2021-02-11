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В блузі з бантом і вузькій спідниці: 54-річна Сальма Хайек захопила стрункою фігурою

Новость на русском → США, Четвер 11 лютого 2021 17:23
В блузі з бантом і вузькій спідниці: 54-річна Сальма Хайек захопила стрункою фігурою Сальма Хайек (фото: instagram.com/salmahayek)
Автор: Lite

Сальма Хайєк показала стильний образ у життєрадісному жовтому відтінку, який підкреслив її струнку фігуру.

Фото актриса виклала в мережі Instagram на особистій сторінці.

Зірка приміряла розкішну блузу з рукавами-ліхтариками і бантом на шиї від SAINT LAURENT, а також облягаючу спідницю з оборкою і вирізом спереду від Alexander McQueen. Доповнили наряд високі чоботи з чорної лакованої шкіри, а також сережки-кільця. Останній штрих - зачіска з витонченими локонами, а також яскравий макіяж з довгими накладними віями і червоними губами.

В блузі з бантом і вузькій спідниці: 54-річна Сальма Хайек захопила стрункою фігурою

Сальма Хайєк у новому образі (фото: instagram.com/salmahayek)

Сальма написала короткий підпис, зазначивши авторів її вбрання. А фанати почали обговорювати, як пасує дружині Франсуа-Анрі Піно жовтий відтінок і яка у неї чудова фігура.

В блузі з бантом і вузькій спідниці: 54-річна Сальма Хайек захопила стрункою фігуроюСальма Хайєк обожнює жіночні вбрання (фото: instagram.com/salmahayek)

Також раніше Хайєк показала образ в блакитних тонах. Актриса одягла плаття-сорочку з принтом, яке чудово поєднувалося з її засмаглою шкірою і зорово прибрало кілька років. До речі, молодий і свіжий зовнішній вигляд Сальми часто - результат вдалого підбору відтінків.

Раніше, приміром, Сальма Хайек з цією ж метою одягла блузу в горох.

Також ми писали, що Сальма показала фото крупним планом, на якому у неї гладка свіжа шкіра без єдиної зморшки.

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