Бомбер і дзеркальні окуляри: колишня дівчина Бреда Пітта демонструє ультрамодний весняний образ

Дівчина виклала в сторіз свого блогу декілька відео і фото, на яких продемонструвала ультрамодні речі з останніх колекцій. Варто звернути увагу!

Ніколь Потуральскі обожнює підкреслювати свою струнку фігуру яскравими речами. Дівчина нещодавно вирушила на відпочинок, звідки виклала масу фото. І головною одиницею її аутфітів стала помаранчева сорочка-оверсайз з принтом у вигляді турецьких огірків. Вона відмінно підходить в якості пляжного варіанта, щоб накинути на плечі від палючого сонця. А також і для образів на вихід, якщо доповнити її класичними брюками чи сукнею.

Ніколь Потуральскі - нова ікона стилю в мережі (фото: instagram.com/nico.potur)

На зйомках Ніколь приміряла ще пару ультрамодних речей, які варто взяти в оборот у цьому теплому сезоні. Потуральскі позує в сріблястому бомбері, а також яскравих трусиках-сліпах і знову популярних боксерських шортах. Доповнили лук дзеркальні окуляри, а також сріблясті кеди. Останній штрих - мокра укладка і яскравий макіяж.

Ніколь Потуральскі активно працює (фото: скріни instagram.com/nico.potur)