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Божественна краса: Джіджі і Белла Хадід знялися оголеними для Versace

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Четвер 17 лютого 2022 11:21
Божественна краса: Джіджі і Белла Хадід знялися оголеними для Versace Сестри Хадід давно дружать з будинком Versace (фото: instagram.com/donatella_versace)
Автор: Ольга Турчанікова

Супермоделі Джіджі і Белла Хадід в черговий раз шокували шанувальників своєю божественною красою. Сестри взяли участь у зйомках рекламної кампанії весняно-літньої колекції 2022 року Versace, темою якої стала сім'я.

Знімком Донателла Версаче поділилася у своєму Instagram.

Божественна краса: Джіджі і Белла Хадід знялися оголеними для Versace

"Сім'я - це невід'ємна частина мого життя, тож у фокусі кампанії - сильні і люблячі сестри", - розповіла Донателла Версаче, яка продовжує справу свого брата.

Дизайнер поділилася кадром з кампейну, на якому Джіджі і Белла позують повністю оголеними, прикриваючись тільки сумочками бренду і тримаючи в руках яблуко розбрату.

Божественна краса: Джіджі і Белла Хадід знялися оголеними для Versace

Відомо, що обидві моделі давно дружать знаходяться в тісній дружбі з Донателлою Версаче.

Божественна краса: Джіджі і Белла Хадід знялися оголеними для Versace

"Мої богині Versace", - підписала кадр Донателла (фото: instagram.com/donatella_versace)

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