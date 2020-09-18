Будь у тренді: названі головні кольори осені і зими 2020 року

Стиліст розповіла, які відтінки будуть актуальними в цьому сезоні

Настала осінь і вже принесла з собою першу прохолоду - але не варто сумувати, адже це також означає свіжі тренди, насичені відтінки і стильні поєднання нового сезону. Кожен сезон з 2000 року Інститут кольору Pantone проводить дослідження, аналізуючи подіумні тенденції, соціальні мережі і фото стритстайла з усього світу, щоб відшукати потрібні відтінки і вибрати головні кольори сезону.

Стиліст Катрін Дойл нагадала на своїй сторінці в Instagram, які кольори будуть в тренді восени і взимку 2020 і запропонувала варіанти образів з їх використанням.

Топ-10 модних кольорів Осінь — Зима 2020/2021:



1. Amberglow - янтарно-помаранчевий



2. Samba - приглушено червоний

3. Sandstone - пісочний

4. Classic Blue - класичний синій

5. Green Sheen - жовто-лаймовий

6. Rose Tan - пилово-рожевий

7. Ultramarine Green - ультрамариновий зелений

8. Fired Brick - червоно-коричневий

9. Peach Nougat - нюдово-рожевий

10. Magenta Purple - пурпурно-фіолетовий



Ілюстративне фото (instagram.com/katrin_doyle)⠀⠀

Головне правило - вибирайте ті кольори, які вам подобаються, навіть якщо їх немає в цьому списку.

А внести нотку колірного тренда можна за допомогою акцентів у вигляді рукавичок, шарфа, сумки і взуття, залишивши основним вашу звичну палітру.

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