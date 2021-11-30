ru ua
Вт, 30 листопада News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Демі Мур, Дуа Ліпа, Кейт Бекінсейл та інші: топ-10 кращих образів Fashion Awards 2021

Новость на русском →
Лондон, Вівторок 30 листопада 2021 10:32
Демі Мур, Дуа Ліпа, Кейт Бекінсейл та інші: топ-10 кращих образів Fashion Awards 2021 Кейт Бекінсейл (фото: instagram.com/katebeckinsale)
Автор: Ольга Турчанікова

29 листопада в лондонському Альберт-холі відбулася престижна премія Fashion Awards 2021. Подія вважається однією з найбільш значущих в індустрії і прирівнюється до американського Met Gala. Так що кількість зіркових гостей в розкішних образах на заході зашкалювала.

На червоній доріжці з'явилися Демі Мур, Ельза Хоск, Кейт Бекінсейл, Дуа Ліпа, Джіджі Хадід і багато інших. Милуємося найкрасивішими образами.

Знаменитості цього разу здивували різноманітністю аутфітів. Крім традиційних для подібних премій розкішних "голих" суконь з камінням, тут були і досить стримані образи. Наприклад, Дуа Ліпа прийшла в лаконічній чорній сукні. Кріс Дженнер також вибрала чорне плаття від Tommy Hilfiger, яке доповнила яскравим палантином в кольорах марки. Але і без різноманіття принтів, фактур і оригінальних ідей і не обійшлося.

Демі Мур, Дуа Ліпа, Кейт Бекінсейл та інші: топ-10 кращих образів Fashion Awards 2021Ельза Хоск (фото: instagram.com/hoskelsa)

Демі Мур, Дуа Ліпа, Кейт Бекінсейл та інші: топ-10 кращих образів Fashion Awards 2021Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)Демі Мур, Дуа Ліпа, Кейт Бекінсейл та інші: топ-10 кращих образів Fashion Awards 2021Ромео Бекхем (фото: instagram.com/romeobeckham)

Габріель Юніон

Адріана Ліма

Кейт Бекінсейл

Біллі Портер

Кріс Дженнер

Дуа Липа

Демі Мур, Том Дейлі та Кім Джонс

Читайте також, хто з зірок виховує близнюків.

Читайте LITE в Google News
Деми Мур Шоу-бізнес Модні тренди
Танці з зірками: яскраві моменти
Танці з зірками: яскраві моменти
Холостячка: інтриги шоу
Холостячка: інтриги шоу
Гарячі фото знаменитостей
Гарячі фото знаменитостей
STYLER
Україну накриє потужним штормом: які області заллє місячною нормою опадів
Україну накриє потужним штормом: які області заллє місячною нормою опадів