Зухвала принцеса: Крістен Стюарт в кроп-топі і пишній спідниці відвідала прем'єру фільму про Леді Ді
Крістен Стюарт, яка зіграла роль принцеси Діани в майбутньому фільмі "Спенсер", з'явилася на прем'єрі стрічки в Лос-Анджелесі. Дівчина вибрала вбрання, яке вже охрестили "гідним принцеси Діани". Правда, можна посперечатися, з'явилася б сама Леді Ді в подібному. Крістен ж не звикати епатувати публіку.
Сміливий, розкішний і спокусливий, новий образ можна брати на озброєння при складанні лука для свят.
На червоній доріжці виконавиця головної ролі стрічки "Спенсер" з'явилася в образі від Chanel - обличчям і музою цього будинку дівчина є вже давно. Крістен одягла крихітний чорний топ, який оголив живіт і продемонстрував руки з татуюваннями. А також багатоярусну пишну спідницю із завищеною талією і чорним бантом в дусі модного будинку. З прикрас актрисі підібрали масивне кольє, макіяж зробили з акцентом на очі, а волосся уклали в структуровані пасма і закріпили на один бік.
Актриса на прем'єрі фільму (фото: Getty Images)
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