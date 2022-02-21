Дівчину спантеличило плаття, яке вона замовила в Інтернеті

Коли справа доходить до онлайн-шопінгу, часто можна купити щось, що виглядає приголомшливо, але насправді зовсім не схоже на фото з сайту. Так сталося з блогеркою The Krimi. Дівчина купила сукню в магазині, яка, як вона думала, буде виглядати на ній приголомшливо, але була дещо спантеличена, коли прибув замовлення.

У ролику показано як виглядає плаття на сайті, обтягуюче коротке синє сітчасте плаття ідеально сидить на моделі. Сукня мала ряд отворів спереду і йшло з відповідними сітчастими рукавичками до ліктя.

Але коли блогерка відкрила посилку, щоб продемонструвати отримане замовлення, вона була розчарована. Все, що вона мала, - це крихітний шматочок еластичної тканини.

Відео, стало вірусним і набрало більше 7 мільйонів переглядів.

"Це лише один рукав, чи не так?",- поставив питання один з коментаторів.

Пізніше дівчина все ж приміряла сукню і все виявилося не так погано.

Користувачі написали блогерці багато схвальних коментарів з компліментами і відзначили, що вона поспішила критично поставитися до ситуації.