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Дух захоплює: 51-річна Дженніфер Лопес ледь помістила пишні форми в тісну міні-сукню

Новость на русском → Вівторок 13 жовтня 2020 18:25
Дух захоплює: 51-річна Дженніфер Лопес ледь помістила пишні форми в тісну міні-сукню Дженніфер Лопес (фото: instagram.com/jlo)
Автор: Lite

Зірка показала фото з Тижня моди

Дженніфер Лопес обожнює блищати на світських івентах, а потім вражати уяву фанатів своїми бездоганними вбраннями. Цього разу зірка виклала в своєму Instagram-блозі масу фото з показу Balmain, який відбувся в рамках Тижня моди в Парижі. Аутфіт знаменита співачка, яка славиться своєю вічно молодою зовнішністю, підібрала стильний і спокусливий. Цілком у своєму дусі!

Дух захоплює: 51-річна Дженніфер Лопес ледь помістила пишні форми в тісну міні-сукню

Дженніфер Лопес обожнює виділятися (фото: instagram.com/jlo)

Лопес одягла ефектну міні-сукню з фірмовим принтом Balmain і широким поясом з ланцюжком на талії, а зверху накинула піджак з фактурними плечима. Завершували продуманий до дрібниць образ чорні човники, клатч і масивну моно-сережку. Волосся вона зібрала в гладку зачіску, а макіяж виконала в приглушених відтінках з сяючими акцентами.

Дух захоплює: 51-річна Дженніфер Лопес ледь помістила пишні форми в тісну міні-сукнюДух захоплює: 51-річна Дженніфер Лопес ледь помістила пишні форми в тісну міні-сукнюДух захоплює: 51-річна Дженніфер Лопес ледь помістила пишні форми в тісну міні-сукнюДженніфер Лопес підкорила мережу (фото: instagram.com/jlo)

У мережі образ Дженніфер Лопес зібрав масу позитивних відгуків. Апетитна фігура зірки в тісній міні-сукні просто звела з розуму фанатів. Правда, багато хто не міг зрозуміти, як артистці вдалося дихати в такому крихітному платті, яке здавило видатні груди зірки. Втім, краса потребує жертв. А заради звання королеви червоних доріжок знаменитості готові на все.

Нагадаємо, раніше Дженніфер Лопес довела, що виглядає бездоганно навіть на звичайній прогулянці у спортивному костюмі.

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